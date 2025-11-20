卓揆：花蓮鳳林及萬榮符合特別條例災區範圍 4要點助重建

行政院主計總處主計長陳淑姿。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（20）天裁示，因鳳凰颱風受災的花蓮縣鳳林鎮及萬榮鄉，符合「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」的災區範圍，將依據特別條例提供救助措施，確保花蓮地區災後重建資源到位。

這次專案提高救助事項包括以下：

1.在淹水救助方面，在原有補助規定外，有三項增加發給的補助：淹水達30公分發給1萬元；50公分以上且有財損證明，在原有2萬元之外，特別加發3萬元；100公分以上且有財損證明，在原有2萬元之外，特別加發8萬元，請經濟部依地方政府實際勘定淹水戶數，以最快速度發放慰助金。

2.在企業與商家援助方面，請經濟部落實新增的災害復工貸款及原有貸款利息補貼，以及商家器具修繕救援金，確保地方經濟活動能夠正常恢復，至於農業損失、醫療協助、原住民扶助的各方面，請農業部、衛福部及原民會依據各項現有補助規定從速落實執行。

3.在死亡援助方面，比照馬太鞍溪堰塞湖災害罹難者的標準，將中央慰助金提高至100萬元，以充分表示對罹難者家屬的最大安慰。

4.專案提高的救助經費，請政院主計總處優先以第二預備金支應；企業協助利息補貼部分，以中小企業發展基金支應。

最後，卓榮泰請陳金德政委持續督導該案救助事項，依「從優、從寬、從速」原則執行，請中央各部會於救助專區建置資訊圖卡，務必簡明易懂，讓民眾可清楚掌握自身權益，全力協助受災民眾與企業進行災後復原與重建。

