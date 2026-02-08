卓揆：落實社會安全網2.0 攜手民間力量守護下一代

記者吳典叡／綜合報導

行政院長卓榮泰今（8）日參訪宜蘭幸夫愛兒園關懷育幼機構院童，並強調，政府的責任就是用更多力量照顧弱勢兒童，讓大家在學習過程更平順、環境更舒適，並攜手民間力量守護下一代，落實社會安全網2.0。

卓揆今日上午前往「財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會附設幸夫愛兒園」關懷院童生活。卓揆指出，農曆春節將至，總統、副總統及行政團隊在歲末年終之際都會走訪各地，深入瞭解政府施政落實情形。並強調，政府的責任就是用更多力量照顧弱勢兒童，讓大家在學習過程更平順、環境更舒適。

卓揆表示，為進一步完善社會安全網，行政院已核定「強化社會安全網計畫2.0（115-119年）」，預計投入819.6億元，協助更多需要照顧的對象和弱勢族群。同時，感謝宜蘭縣政府長期合作與協助，期盼未來能將「幸夫愛兒園」的成功經驗擴散至其他地區，一同共好。

