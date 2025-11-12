卓揆：蘇澳溪分洪工程土地徵收部份今年12月完成 追加經費分4年列明年總預算
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風豪雨襲擊宜蘭蘇澳鎮，行政院政務委員陳金德、行政院顧問林國漳和立委陳俊宇今（12）天現勘淹水災情，呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪工程計畫，避免未來再發生類似重大災情。行政院長卓榮泰下午臨時增加行程前往視察時表示，該工程包括土地徵收和經費驟增等問題，不過，內政部跟地方政府合作，於今年9月已通過土地徵收的核定，但徵收的程序還在進行中，要到12月才會完成徵收。另外，經費由原來的54億增加到75億，在明年的中央政府總預算裡面核定了一筆4年一千億幫忙縣市管河川改善工程的計畫，所以明年開始，4年有一千億，會逐年編列，其中，也包括蘇澳溪分洪工程計畫。
鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大；目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。陳金德說，現場居民反映排水瓶頸、抽水設施、道路復原等問題，都需要中央與地方緊密協調。「我已請相關單位即刻盤點、優先處理，也持續督促工程會團隊協助。」
對於蘇澳溪分洪工程，陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣政府正辦理管理中心及防砂壩設計，外界所稱「工程延宕」並非事實，由於分洪道修正後的經費大幅增加21.6億元，相關經費正由陳金德協調中。
林國漳表示，蘇澳地形特殊，若東北季風與颱風共伴，強烈急降雨往往導致積淹水，分洪道完工後可將約8成水量導流入海，將大幅改善淹水情形，籲請中央加速核定分洪道計畫，讓蘇澳不再受災。
而卓榮泰下午視察時特別提到，上週四行政院會後，陳金德政委特別慎重的到院長室就是談這件事，卓揆問他「為什麼突然間這個時候談到這個事情？」陳說，土地徵收大概到了一個階段，而且林國漳律師最近跟他討論很多分洪道，未來可以協助地方。
卓榮泰提及，該工程有兩個時間點是重要的，第一個是112年的3月，由宜蘭縣政府提出54億的工程預算，後來大概有幾個原因，要讓這個工程細部規劃能夠更符合地方的需求，所以牽涉到用地問題，所以必須擴大辦理用地的徵收，到了113年12月，就整合修正後提出一個75億的預算，比原來多了21億，多出來的21億經費從哪裡來？以及土地如何徵收，就變成後續的一些問題。
卓榮泰指出，今年9月內政部跟地方政府合作，已經通過土地徵收的核定，但要到12月才會完成徵收，有三個月的期間，目前而言，土地徵收已經核定通過了，徵收的程序還在進行中，12月會完成徵收，所以陳金德政委才在這時候提醒行政院，必須在這個地方就地方所需要的要加快速度。
卓榮泰說，另一個問題是，原來的54億到75億，多出來的21億要怎麼處理？行政院本來在縣政府提出修正計畫75億時，提到要由港務基金支應，但發生了困難，那邊的預算是不夠的，所以我們另外想辦法，最近有一個方式，就是我們在明年的中央政府總預算裡面核定了一筆4年一千億幫忙縣市管河川改善工程的計畫，所以明年開始，4年有一千億，逐年會編列，經過陳金德、經濟部跟地方討論後，我們也同意把這個分洪道工程納入明年起4年一千億的改善縣市管河川工程的計畫裡。
更多Newtalk新聞報導
宜蘭五結鄉淹水！為防拋錨 護理師「竹筏載機車」上班
鳳凰颱風來襲！卓榮泰：盼地方依中央指示統一規劃
