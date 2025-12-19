卓揆：行政、監察兩院本於憲政機關職責 共同解決國人問題

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（19）日出席監察院巡察行政院會議時表示，在我國憲政體制下，行政院與監察院同為憲政機關，行政院負責政策規劃與執行，而監察院是最高監察機關，希望兩院能夠本於職責，提升政府施政效能，共同解決國人所關心的問題。

「監察院114年巡察行政院會議」今日登場，卓揆致詞表示，過去這一年，國家遭受諸多內外在衝擊，在國際局勢方面，面臨美國關稅貿易的新秩序談判，致使全球產業供應鏈重新再調整。談判團隊正緊鑼密鼓，期待在可預見的時間中確認談判結果，讓國內各產業得以穩定，也讓政府擬定的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，以及經立法院審查通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》與特別預算能夠全面展開。同時，今年臺灣遭受接踵而來的重大災害，影響許多地區居民的生活和產業發展，政府已分別擬定特別預算，全面執行各受災地區的災後復原工作。

行政院秘書長張惇涵也針對「行政院2025工作報告」進行簡報說明。張惇涵表示，行政團隊朝「5大方向」前進。在「強化社會韌性守護國家安全」部分，政府持續推動國機及國艦國造，也推出多項敬軍愛軍優惠活動，包含推出6大國籍航空國際線現役軍人優先登機、志願役及戰鬥部隊加薪，並持續擴大及推動興安專案，改善國軍宿舍品質。

張惇涵指出，面對中共對我國主權5大威脅，總統賴清德今年3月召開國安高層會議，提出17項因應策略，後續由行政院陸續推出120項以上因應措施，12月18日行政院院會也通過包含《國家安全法》在內四大法律修正草案，期盼透過法制化規範，兼顧言論自由保障及強化國家安全。此外，行政院已編列1449億元強化韌性特別預算，用於強化國土防衛能量及提升資通作業環境及設備，同時修訂「海纜七法」，以守護我國海洋及數位主權。

張惇涵表示，政府已依照北約標準，將115年度國防預算提升超過GDP的3%，向全世界展現臺灣自我防衛決心，並提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，未來將一年編列1560億元、8年1.25兆元的國防特別預算，目標打造臺灣之盾。

