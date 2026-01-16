卓揆：談判團隊擊出漂亮的全壘打 盼朝野共同支持得來不易的成果

台美關稅談判定案，行政院長卓榮泰今（16）天上午10點發表談話，除了重申這次總結會議達成4項目標外，卓榮泰也讚許談判團隊「擊出了一支漂亮的全壘打」。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 台美關稅談判定案，行政院長卓榮泰今（16）天上午10點發表談話，除了重申這次總結會議達成4項目標外，卓榮泰也讚許談判團隊「擊出了一支漂亮的全壘打」。他說，今日由我駐美代表處及美國在台協會與美國商務部共同簽署台美投資備忘錄（MOU），敲定對等關稅及232關稅等投資內容，後續還要完成整個台美貿易協定。最終，我們也會依法送請立法院審議，「我還是誠懇的希望，朝野能夠共同支持這項得來不易的談判結果」。

廣告 廣告

卓榮泰說，今天凌晨，由行政院鄭麗君副院長及楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，已經跟美國商務部長盧特尼克及談判代表葛里爾大使所率領的美方談判團隊，在美國華府進行總結會議，共同見證由我駐美代表處及美國在台協會與美國商務部共同簽署了台美投資備忘錄（MOU），敲定對等關稅及232條款的投資內容。

卓榮泰表示，這次談判代表所秉持的是主要追求的四項談判目標：第一項目標是希望對等關稅能夠再進行調降。因此，台灣已經爭取到15%的對等關稅，而且不疊加，計算方式和日本、韓國、歐盟等國是相同的。

第二個目標，台灣廠商赴美投資半導體以及半導體其他衍生產品和其他項目的關稅，都享有232條款的最優惠待遇。同時，我們也爭取到汽車零組件以及木材家具15%關稅且不疊加。另外，就航空零組件的鋼、鋁、銅所衍生的零關稅，產品也是零關稅等多項232關稅的最優惠待遇。

第三個目標，我們以「台灣模式」與美方進行供應鏈的合作。這有助於我國業者在美國拓展半導體、ICT產業的藍圖，進一步深化台美經貿的合作。其中，由台灣企業直接自主投資有2500億美元，由台灣企業自主投資。另外，由政府的銀行融資信保支持2500億美元。投資領域包括：半導體、ICT供應鏈等。這會跟美國共同建立一個產業聚落，並請美方提供我國相關業者有利的投資環境。

卓榮泰說，台灣有護國神山，我們常說「只要主峰留在台灣，山在台灣，台灣就是山。」我們就可以立足台灣，佈局全球，行銷全世界。

第四個目標在於促進未來台美貿易能夠更加平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴的關係。

卓榮泰強調，從結果來看，整個談判團隊經過多日的努力及多次協商，完成了這項工作，等於是擊出了一支漂亮的全壘打。值得我們為談判團隊表示很大的嘉許，未來我們還要進一步達成台美的貿易協議。

卓榮泰指出，這個成果得來確實不易。過去近10個月以來的時間，政府一方面密集談判，另一方面也率先推出強化韌性的特別條例跟特別預算，並獲得立法院的支持。去年7月先是面臨到從32%的對等關稅降到20%的變化。這是一個暫時性的關稅。現在則進一步獲得與所有對美國貿易逆差國家中最優惠的關稅待遇，這也凸顯了美方將台灣視為重要的戰略夥伴。

卓榮泰再次感謝鄭麗君副院長、楊珍妮總談判代表及所有參與過這次談判從開始到現在的部會同仁，非常艱辛的努力、通力合作，能夠取得最終這麼好的成績。但後續我們還有談判要跟隨進行，也希望所有的部會相關單位一定要再接再厲，在這個基礎上，順利的完成整個台美貿易協定。最終，我們也會依法送請立法院審議。「我還是誠懇的希望，朝野能夠共同支持這項得來不易的談判結果」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅談判總結：對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇共4項共識

台美關稅進行第六輪實體談判 卓揆：結果會於適當時機向國人報告