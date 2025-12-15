卓揆：財劃法修法案明顯違憲 決定「不予副署」

記者郭曉蓓／臺北報導

立法院11月14日三讀「財政收支劃分法」修法案，最晚須於今（15）日公告。行政院長卓榮泰今日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法背離民主原則及權力分立，侵害行政院行政權、違憲重大且明顯，他身為行政院長，依照中華民國憲法第37條，決定「不予副署」此次修法，捍衛民主憲政及國家發展，停止惡法對國家的傷害。

行政院今日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，卓揆率行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲等人出席。

卓揆指出，此次修法有明顯違憲之處，首先已違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權，第二是修法過程違反公開透明和實質討論原則，破壞民主程序，第三是一旦施行將對國家發展造成無可回復、重大危害。

卓揆進一步表示，「不副署」是為了堅守三大民主憲政責任，第一是行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」，不能接受立法院隨意擴張權力。一開始立法院職權行使法的擴權，已經遭到憲法法庭宣告違憲，但是禁伐補償條例、憲法訴訟法、114年度總預算案、警察人員人事條例、軍人待遇條例，以及修正財政收支劃分法，每一項都一再涉及違憲疑慮。

第二是行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」。今年11月14日立法院再修正的財政收支劃分法，沒有經過委員會逐條審查，逕付二讀後，在黨團協商都沒有共識的情況下，強行表決，完全不符合民主原則，侵害國民主權。且修正的財劃法，在歲入無法增加情形下，須全數舉債支應，舉債額度將達5,600億元，占總預算歲出總額之比率達17.1％，違反公共債務法第5條第7項所定15％上限，等同要求行政院違法編列預算。

第三是行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」。卓揆表示，立法院財劃法再修版本的不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的施政工作，造成國家損害的政治責任。國防外交、AI新十大建設、治水、社福、撥補勞健保經費等，若被迫刪減，國家發展停滯，立法院能負責嗎？中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立法院有能力負責嗎？行政院要扛起國家發展的責任，這樣的財劃法施行後，將使公共利益遭受無法回復的重大損害。

卓揆強調，財劃法的覆議案，立法院不安排行政院去說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，而行政院所提出的財劃法修正版本，也完全無法排入審查。自此，行政院已經窮盡憲政救濟的各項可能，只剩下不副署這一條路。

卓揆表示，他秉持「忠於國家，忠於憲法」的至高信念與絕對忠誠，今天鄭重向國人報告，稍早他已經在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。基於憲法權力制衡的設計，若立法院反對行政院不副署的決定，也可以依照憲法賦予立法院的權力，對行政院長提出不信任投票來制衡。

行政院長卓榮泰今日出席「捍衛憲政秩序」行政院記者會表示，憲法賦予行政院長「副署」權，面對違憲違法法律，他決定以「不副署」來停止惡法對國家的傷害。（行政院提供）