卓揆：重啟公地放領政策 公布適用範圍以協助農民處理土地問題

行政院長卓榮泰今（27）日在行政院會聽取內政部「重啟公地放領政策」報告。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（27）日在行政院會聽取內政部「重啟公地放領政策」報告後表示，基於土地正義與保障人民財產權，今（114）年5月6日行政院核定以宜蘭縣大南澳地區「台拓地」為示範公地放領政策的開始。今年11月21日賴總統赴彰化溪州，再度關心公地放領政策執行情形，並宣布將農地還給真正從事耕作的農民，協助農民處理土地問題，更是對農民長年守護農地及辛苦付出，表達由衷真誠的感謝。

政府為扶植自耕農，自1948年起推動三階段「公地放領」政策，釋出超過125萬公頃公有土地，讓農民以分期方式取得耕地所有權。不過，因921地震後及多起大規模風災，基於國土保育考量，政府自2008年起全面停辦公地放領，至今已17年。據內政部報告指出，行政院自去年8月起研議政策重啟方向，最終在「依法行政、信賴保護、國土保育」三項原則下決定開放兩類國有土地，國有平地耕地與國有邊際養殖用地。

廣告 廣告

依照內政部清查結果，全國符合放領條件的土地約2,000公頃，涉及14縣市國有耕地8,023筆、7縣市邊際養殖地279筆，預估最多將有4,445名農民受惠。符合資格者須為1976年9月24日前與政府訂約、且至今仍持續承租的自耕農，同時不得位於國土保安區、國家公園或其他受保育限制區域。

卓榮泰說，這次重啟公地放領的範圍，訂為「國有平地耕地」及「國有邊際養殖用地」，凡是符合資格者，且至今仍在承租務農的自耕農，都可以申請承領。請內政部及財政部做好協助農民申請的準備，並與地方政府協力合作，積極儘速完成各項工作，以回應農民的殷切期盼。

至於地方所有的平地耕地及邊際養殖用地是否比照辦理？卓榮泰指示，基於尊重地方自治權責，得由地方政府自行本於權責決定，請內政部、財政部給予相當的輔導，讓此事在處理過程中，有一貫化的作業標準，儘量照顧農民及養殖用地的漁民們。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院對財劃法提覆議案 卓揆痛批：無法編預算且逼中央違法舉債

壓線第8次！政院將向立院提出「財劃法」部分條文修正覆議案