卓揆：重要交通單位維持高度戒備 徹查嫌犯犯罪動機

記者吳典叡／臺北報導

對於今（19）日傍晚在臺北車站捷運出口以及捷運中山站，分別發生蓄意傷害民眾的情事，行政院長卓榮泰指出，除了調查結果「嫌犯是同屬一人」之外，也要求全國各重要交通單位維持高度戒備。同時，徹查嫌犯犯罪動機，清查有無其他相關聯，務必要讓全國民眾在最短時間內，了解政府掌握的訊息，才能夠安心。

卓揆今晚第二度在臉書發文表示，臺北車站捷運出口以及捷運中山站，分別發生蓄意傷害民眾的行為；嫌犯經調查結果是同屬一人。這位張姓嫌犯，在中山站繼續犯罪之後，經過員警追補，從高處墜樓，目前已經呈現OHCA狀態。

卓揆說，不幸的，兩個事發地點，有3位民眾受到攻擊，呈現OHCA狀態，另外有5位民眾，分別遭刀傷與鈍器打擊。目前已要求衛生福利部所有受理的醫院，全力搶救這5名受傷民眾。也要求臺北市警局，全力配合檢察官偵辦所需要的調查過程，也指示警政署全力支援。

卓揆提出兩項要求。第一，目前全國各單位，鐵公路、捷運、航空站，重要地點，維持高度戒備，絕不鬆懈。第二，徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，清查有無其他相關聯，務必要讓全國民眾在最短時間內，了解政府掌握的訊息，才能夠安心。

卓揆也謝謝臺北市長蔣萬安與副市長李四川，分別到各地探望受傷的民眾，跟警方做重要的交代；希望市警局能夠跟警政署通力合作，一起把這個事件，盡快偵辦。

卓揆要求全國各重要交通單位維持高度戒備，同時徹查嫌犯犯罪動機，清查有無其他相關聯。（行政院提供）