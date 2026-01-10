卓揆：院版財劃法納高齡、農業加權 更能促公平合理分配

行政院去年11月提出的「財政收支劃分法」修正草案至今仍躺在立法院。行政院長卓榮泰今天(10日)表示，台灣已邁入超高齡社會，政院版財劃法納入高齡人口與農業等指標，提高權重，使財政分配更公平，也讓縣市分配更合理，他呼籲立法院盡速付委審查。

在藍、白兩黨聯手推動下，立法院之前兩度修正「財政收支劃分法」，大幅削減中央財源新台幣4,165億元，加上現行中央統籌稅款分配公式偏重人口及營利事業營業額指標，產生擴大城鄉差距等爭議，因此，行政院在去年11月提出政院版財劃法修正案，但立法院至今尚未付委審查。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰與運動部長李洋10日上午視察雲林縣元長鄉運動設施規劃情形，卓榮泰致詞時表示，台灣已邁入超高齡社會，65歲以上老年人口共467萬人，占比達20.6%，因應人口結構改變，政院版財劃法加重65歲以上與14歲以下年齡層指標權重，也會針對農業、漁牧、土地利用程度提高加權，讓中央與地方以及各縣市的分配更合理，希望立法院能盡快付委審查。他說：『(原音)所以真的誠懇地希望立法院能夠好好看一下中央的院版財劃法跟今年的新財劃法有什麼不同，比較之下，可以的話，盡早我們完成審議，讓它通過之後，就可以讓地方重新計算明年所有關於統籌分配稅款、一般性補助跟計畫型補助，我們也會再恢復計畫型補助更多，讓地方有更多的自主財源。』

對於包括雲林縣等多個縣市近日都先後宣布國中小營養午餐免費，卓榮泰說，其實去年以前便已有多個縣市實施營養午餐免費，新版財劃法通過後，地方統籌分配稅款增加，因此有多個縣市陸續宣布實施相關政策，這本來就屬於地方自治事項，他樂觀其成，且如此中央便可將經費用於國防、外交、跨縣市與跨年度的大型建設，促進中央與地方的分工。

卓榮泰此行主要是視察元長鄉樂活運動館的興建規劃。他指出，當地規劃耗資新台幣1.2億興建全新3層樓建築的樂活運動館，但李洋日前向他報告由於地方需求大，相關的「優化全民運動與賽會環境計畫」經費已提前用罄，經費缺口達60多億元，在立委極力爭取下，他承諾運動部將核定該館興建，行政院也會予以支持。

卓榮泰並表示，總預算至今尚未通過，運動部今年編列38.8億的新興計畫仍無法執行，相關經費攸關許多運動設施、場館改善以及國際賽事舉辦，他呼籲立法院盡速通過總預算，運動部才能夠執行。