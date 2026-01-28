卓揆：面對全球氣候挑戰 納入國土永續規劃治理

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（28）日出席國土規劃研討會時表示，極端氣候是目前全球共同面臨的問題，須將國土永續規劃納入整體治理思維，政府透過「六大部門淨零轉型」、碳費制度、規劃「ETS（總量管制排放交易）」、「臺版CBAM」等努力，落實「臺灣2035年國家自定貢獻 （NDC 3.0）」減碳目標。

「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會今日於臺灣大學管理學院一館舉行，卓揆致詞指出，回顧去年丹娜絲等颱風陸續在臺造成極大傷害，災損雖已造成，政府應從中學習經驗與教訓，在事前做好國土永續規劃，事中當下判斷、迅速應變，事後加速復原環境與民生，才能降低未來風險。

卓揆提到，總統賴清德設置「國家氣候變遷對策委員會」，強調「淨零轉型」是政府目前重要目標，設定「臺灣2035年國家自定貢獻（NDC3.0）」，以2005年為基準年，國家溫室氣體淨排放量至2030年減量28%±2%，由能源、製造、住商、運輸、農業及環境等六大部門分別推動「旗艦計畫」，執行自主減量目標，並於委員會定案，作為政府整體淨零轉型的行動方向。

卓揆進一步指出，行政院已由環境部、經濟部、內政部、交通部、農業部執行「六大部門淨零轉型」工作，持續檢視執行進度；其中，推動由下而上的「社區驅動淨零沙盒計畫」，期盼透過全民合作、共力，邁向淨零轉型的未來藍圖。此外，政府將依照賴總統指示，持續推動二次能源轉型，克服法律、技術等問題，持續發展再生能源，同時強化電網韌性，並加強節能及儲能。

