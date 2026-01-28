卓揆：面對全球氣候挑戰 納入國土永續規劃治理
行政院長卓榮泰今天（28日）出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會時表示，極端氣候是目前全球共同面臨的問題，須將國土永續規劃納入整體治理思維，政府透過「六大部門淨零轉型」、碳費制度、規劃「ETS（總量管制排放交易）」、「臺版CBAM」等努力，落實「臺灣2035年國家自定貢獻 （NDC 3.0）」減碳目標。這場研討會以科學實證為基礎，藉由深入對話、剖析問題，讓政府更能面對問題及解決問題，卓院長希望國內外進行更多對話，實現國人對政府施政的期待。
卓院長指出，極端氣候是當前全球面臨的問題，回顧去（114）年丹娜絲、楊柳、樺加沙、鳳凰等颱風陸續在臺造成極大傷害，嘉南地區數萬棟房舍因風災損毀，政府投入公共工程資源分區復原，接著在花蓮馬太鞍堰塞湖災害中，經濟部賴建信次長以水利專業即時判斷處置、季連成政務委員接手救災，並感謝50萬人次「志工超人」投入花蓮災後復原。但政府面對氣候挑戰不能僅仰賴志工，須將土地長期利用、重大基礎建設與產業發展的整體治理思維，納入國土永續規劃，才能合理分配、實施，確保具有韌性的整體安全性發展。他強調，災損雖已造成，政府應從中學習經驗與教訓，在事前做好國土永續規劃、防範未然，事中當下判斷、迅速應變，事後加速復原環境與民生，才能降低未來風險。
卓院長表示，賴清德總統設置「國家氣候變遷對策委員會」，強調「淨零轉型」是政府目前重要目標，並設定「臺灣2035年國家自定貢獻（NDC3.0）」，以2005年為基準年，國家溫室氣體淨排放量至2030年減量28%±2%、2032年減量32%±2%、2035年減量38%±2%，並由能源、製造、住商、運輸、農業及環境等六大部門分別推動「旗艦計畫」，執行自主減量目標，並於委員會定案，作為政府整體淨零轉型的行動方向。
卓院長進一步說，行政院已由環境部、經濟部、內政部、交通部、農業部執行「六大部門淨零轉型」工作，並持續檢視執行進度，其中推動由下而上的「社區驅動淨零沙盒計畫」，期盼透過全民合作、共力，邁向淨零轉型的未來藍圖。此外，驅動淨零的基礎來自於能源，政府將依照總統指示，持續推動二次能源轉型，克服法律、技術、時程、資金、國際合作等問題，持續發展再生能源，同時強化電網韌性，並加強節能及儲能。他並指出，碳費制度上路驅動產業減碳，政府審慎規劃「ETS（總量管制排放交易）」與「臺版CBAM（歐盟碳邊境調整機制）」，也會推動碳捕捉技術，加速減碳。
