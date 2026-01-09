卓揆：鼓勵企業成為選手後盾 提升全民運動風氣

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（9）日出席運動部「第17屆運動推手獎表揚典禮」時表示，看到許多企業界朋友長期協助運動員，令人感佩，共計77個企業、團體及個人獲獎，獎座高達129座。當「推手愈多，選手就愈強；選手愈強，金牌就愈多」，期盼政府與企業共同努力，成為運動員最佳推手。

卓揆指出，每當臺灣選手在國際賽場上贏得勝利時，是最能展現國人團結的時刻，尤其播放國旗歌的那一刻，都讓國人振奮不已；即使未能贏得比賽，選手們也會再接再厲、繼續加油。除了競技賽事外，運動部自成立以來，亦積極推動全民運動，厚實與擴大臺灣運動根基，進而築起更高、更強的金字塔，讓臺灣運動的發展能夠攀升至頂端。

卓揆表示，今日舉辦運動推手獎有三大意義：第一，鼓勵企業成為選手後盾。例如運動部長李洋當年便長期接受合作金庫及土地銀行支持，最後榮獲奧運金牌；第二，企業透過支持選手，展現品牌形象、社會責任及在地連結。在早期沒有職棒的年代，台電公司及合作金庫就已成為培養臺灣棒球人才的重要支柱，而職棒成立之後，更持續深耕棒球人才培育，例如我國棒球好手陳金鋒曾是合作金庫旗下選手，「臺灣隊長」陳傑憲也曾是台電棒球隊成員。

第三，透過企業支持，提升全民運動風氣。例如富邦金控長期贊助臺北馬拉松，這項歷史悠久的馬拉松賽事已獲得「英國標準協會」頒發的碳足跡盤查認證。此外，中華電信持續透過運動賽事轉播，讓國人見證臺灣選手在各項賽事場上的優異表現，不僅令國人備感光榮，更形塑國家運動文化、提倡運動風氣，鼓勵全民透過運動促進健康、提升體能。

卓揆提到，在運動部籌備之初，便以全面及全速發展全民運動、競技運動、運動產業及適應運動為目標。去年9月運動部正式成立，轄下設立「國家運動訓練中心」、「國家運動科學中心」，以及「國家運動產業發展中心」三大行政法人，希望能更加善用AI科技輔助方式，保護運動員安全、創造更好成績，以及更清楚分析對手優勢與弱勢。今年中央政府也編列248億元體育預算，其中運動部編列214億元，用於照顧運動選手、健全運動制度，以及維護全國各項運動設備，期盼藉此讓臺灣選手在國際賽事上能有更好表現。

行政院長卓榮泰出席運動部「第17屆運動推手獎表揚典禮」，鼓勵企業成為選手後盾。（行政院提供）

