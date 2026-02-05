卓揆：5面向照顧國人 政府服務不中斷

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆春節將屆，行政院長卓榮泰昨日指出，因應民眾返鄉團圓及出遊需求，政府以「道安、食安、平安、治安、國安」等5個面向，進行各項整備工作，秉持「春節不打烊、服務不中斷」精神，在年節期間持續陪伴國人，讓民眾安心過好年。

卓揆在聽取相關部會「春節各項整備工作」報告後指出，預估春節期間國道最高車流量將達平日1.5倍，尤其18至20日（初二至初四）為高峰期，請國人留意高乘載管制訊息。而臺鐵、高鐵加開班次疏運返鄉人潮，請警政機關協助，確保車站秩序與疏散效率，讓民眾順利、安全出行。

出入境方面，卓揆表示，桃園機場預估春節期間每日入出境人次約13.7萬至16.4萬之間，請交通部會同桃機公司，落實「有序排隊、快速消化」，減少民眾等候時間。為加速入關作業，海關也將加派人員引導旅客，解決因設備量不足造成旅客入關久候的困擾。

在穩定民生方面，卓揆指示農業部協調各大產銷系統，調派貨源，確保蔬果、肉類、漁貨及花卉供貨充裕。另密切關注並掌握各類民生與應節商品的產地及市場變動，讓國人能以合理、平穩的價格採買年貨，歡喜迎春。

在防疫醫療方面，卓揆指出，初一至初四除西醫診所及藥局開診提升外，醫院開診率更是提升9%至13%，初五開診率除醫院由21%提升至68%外，診所也由11%提升至38%，並放寬慢性病領藥與流感藥物用藥規定，紓解就醫與用藥需求。

在治安方面，內政部將加強人潮聚集處所及金融機構的巡邏守望、酒駕稽查、警力協助護鈔、取締賭博網站及實體賭場，以及打詐防制等列為重點工作，如遇特殊狀況，立即啟動快打部隊及危機應變措施，確保民眾安全。

在國家安全方面，卓揆請國防部嘉勉全體國軍官兵，感謝他們守護國家與國人的安全，也特別感謝海巡弟兄姊妹們在邊境整備上的堅持與付出；請海委會及海巡署繼續嚴防不法越界船隻及非法走私，戮力守護我國海疆安全。