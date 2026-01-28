卓揆3月3日赴立院 專案報告關稅談判

立法院28日朝野協商決定，行政院長卓榮泰3月3日率相關部會首長赴立院，專案報告關稅談判進程。（劉宗龍攝）

台美關稅談判達成共識，近期將簽署相關貿易協定，不過，在野黨認為許多資訊不透明，立法院長韓國瑜28日臨時召集朝野協商，達成共識，將邀行政院長卓榮泰3月3日赴立院專案報告台美關稅談判進程及影響評估，並備質詢。行政院祕書長張惇涵昨則引述商總理事長許舒博的話，呼籲朝野不要「國內互打」，否則川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意要怎麼做？

美國總統川普不滿韓國國會遲遲未通過美韓貿易協定，揚言將15％關稅提高至25％，賴清德總統呼籲在野黨勿採「焦土政策」，以免川普變卦。韓國瑜昨召集各黨團協商，就行政院長報告時程進行討論。

民眾黨立委張啓楷指出，行政院稱協定還需要幾周才能完成簽署，且具體內容、農業受衝擊程度及市場開放項目等至今都模糊不清。民進黨團總召柯建銘建議，最快的方式是在2月24日立法院下會期開議日，讓卓揆一併進行對等關稅專案報告。

國民黨團總召傅崐萁則說，當他看到川普因韓國國會尚未通過美韓協定，威脅調升韓國關稅至25％時，感到相當心酸，因為中華民國國會至今都沒有關稅協議可以審，無權掣肘，從頭到尾政府一直以「不能說」為由拒絕透露內容，導致國會無法審查、無法表達意見。

聽取各方意見後，韓國瑜裁示，各黨團同意2月24日開議日當天進行行政院長施政報告；另針對台美關稅談判進程、方針等，定於3月3日邀行政院長率相關部會首長專案報告並備質詢。

對於藍白批評關稅談判是出賣、掏空台灣，張惇涵昨表示，國民黨主席鄭麗文選舉期間曾拜會過商總理事長許舒博，當時許奉勸鄭「國民黨不要網內互打」，如今許也公開表達15％關稅談判應是底線，倘若有什麼變數，導致川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意怎麼做？

張惇涵強調，「許舒博是國民黨大老，不是民進黨側翼」，許的發言應是希望為了台灣產業、經濟民生，朝野政黨不要國內互打。