卓揆3月3日赴立院 專案報告關稅談判
台美關稅談判達成共識，近期將簽署相關貿易協定，不過，在野黨認為許多資訊不透明，立法院長韓國瑜28日臨時召集朝野協商，達成共識，將邀行政院長卓榮泰3月3日赴立院專案報告台美關稅談判進程及影響評估，並備質詢。行政院祕書長張惇涵昨則引述商總理事長許舒博的話，呼籲朝野不要「國內互打」，否則川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意要怎麼做？
美國總統川普不滿韓國國會遲遲未通過美韓貿易協定，揚言將15％關稅提高至25％，賴清德總統呼籲在野黨勿採「焦土政策」，以免川普變卦。韓國瑜昨召集各黨團協商，就行政院長報告時程進行討論。
民眾黨立委張啓楷指出，行政院稱協定還需要幾周才能完成簽署，且具體內容、農業受衝擊程度及市場開放項目等至今都模糊不清。民進黨團總召柯建銘建議，最快的方式是在2月24日立法院下會期開議日，讓卓揆一併進行對等關稅專案報告。
國民黨團總召傅崐萁則說，當他看到川普因韓國國會尚未通過美韓協定，威脅調升韓國關稅至25％時，感到相當心酸，因為中華民國國會至今都沒有關稅協議可以審，無權掣肘，從頭到尾政府一直以「不能說」為由拒絕透露內容，導致國會無法審查、無法表達意見。
聽取各方意見後，韓國瑜裁示，各黨團同意2月24日開議日當天進行行政院長施政報告；另針對台美關稅談判進程、方針等，定於3月3日邀行政院長率相關部會首長專案報告並備質詢。
對於藍白批評關稅談判是出賣、掏空台灣，張惇涵昨表示，國民黨主席鄭麗文選舉期間曾拜會過商總理事長許舒博，當時許奉勸鄭「國民黨不要網內互打」，如今許也公開表達15％關稅談判應是底線，倘若有什麼變數，導致川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意怎麼做？
張惇涵強調，「許舒博是國民黨大老，不是民進黨側翼」，許的發言應是希望為了台灣產業、經濟民生，朝野政黨不要國內互打。
其他人也在看
投資交換降關稅 財政部長莊翠雲：分期分年
財政部長莊翠雲28日在財委會針對台美關稅談判結果指出，美貿易談判後，我國與競爭對手比較，台灣取得齊平或更好的待遇，對產業是有幫助的，相關協議都要送立法院審議，希望可以順利完成作業。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
工商社論》新年度影響外匯市場變數的剖析
即將過去的一年新台幣波動劇烈，從全亞洲最強貨幣翻轉為最弱的貨幣，只需數月時間，而即將到來的新年度，川普的放話、中日兩強貨幣政策的詭譎多變來看，新台幣恐難平穩前行。多變的匯率情勢，企業不僅須心裡有數，更要擬具好對策，才能安度象徵變化巨大的「赤馬紅羊年」。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【美股盤後】互有漲跌
（中央社台北2026年1月29日電）美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，未明確暗示何時可能再度降息，投資人反應冷淡，美股主要指數今天收盤互有漲跌，標普一度站上7000點創新高。道瓊工業指數上揚12.19點或0.02%，收49015.60點。標準普爾500指數下跌0.57點或0.01%，收6978.03點。那斯達克指數揚升40.35點或0.17%，收23857.45點。費城半導體指數上漲189.56點或2.34%，收8306.74點。中央社財經 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
股價指數及股票期貨贏家專欄－美科技、傳產股 走勢分歧
目前美股的科技和傳產類股的走勢分歧，在人工智慧（AI）浪潮與記憶體產業利多的強力推升下，標普500指數近期再度改寫歷史新高，那斯達克指數亦展現強勁追價動能，反映市場對成長股的胃納依然旺盛。然而，這股樂觀情緒並未全面擴散，道瓊指數因權重股聯合健康崩跌近20％而承壓，顯示傳產與醫療板塊在政策高度不確定下顯得格外脆弱。本周市場的命脈將繫於「科技七巨頭」的財報秀，包含Meta、微軟、特斯拉及蘋果都將接力登場。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新台幣匯率殺手塞瑟 屢次批台灣匯率政策
華府智庫「外交關係協會」（CFR）資深研究員塞瑟（Brad W. Setser）素有「新台幣匯率殺手」稱號，曾多次公開批評台灣長期藉壓低匯率、維持龐大經常帳順差取得出口競爭優勢，專長領域為全球貿易與資本流動、金融脆弱性分析及主權債務重整，經常在部落格Follow the Money發表文章，引發熱議的「台灣走後門式貨幣操縱」便出自此處。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
輝達增資33億建台總部
投審會28日核准重大投資案件共七件，包括美國NVIDIA母公司以33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司的增資股份。經濟部投審司表示，該資金用途，是為將在北士科T17、T18設立的輝達台灣總部。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
川普一個不開心 日圓上演去年台幣暴衝場面 亞洲貿易順差國升值壓力山大｜鏡轉全球｜#鏡新聞
鏡電視推出個人廣告囉！ 讓你也能成為廣告主Show Yourself👉https://mnews.oen.tw/ 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
美韓關稅觸礁 傳與酷澎有關
美國總統川普26日突然宣布，要將韓國商品的關稅稅率調升回25％，激起韓國政界火速回應。川普指責韓國國會並未批准、實施美韓貿易協定內容，不過《華爾街日報》27日披露，這場突如其來的風暴其實與酷澎有關。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃仁勳訪中報喜 陸放行輝達H200
在輝達執行長黃仁勳結束中國行前一天，中國傳出已批准阿里巴巴、騰訊以及字節跳動三家大型科技企業進口輝達第二強大的AI晶片H200，首批約40萬顆。但另有消息指出，由於限制太多，上述企業還未實際轉化成具體訂單。若以每顆2.7萬美元計算，此批潛在訂單將為輝達帶來108億美元收入。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普玩匯率溜溜球 為美元墜4年新低按讚 解惑美財政部匯率檢查傳言蹊蹺 軋爆華爾街日圓空頭｜鏡轉全球｜#鏡新聞
川普玩匯率溜溜球？ 自從傳出美國財政部要求「匯率檢查」消息後，日圓4個交易日狂升4%、衝上152字頭，創3個月新高。市場疑惑美國是否好心放消息幫助捍衛日圓，川普27日給出答案。面對媒體詢問是否擔憂美元跌跌不休，川普稱「美元表現出色」，示意可如操縱溜溜球般掌控匯率上下。這令外界猜疑，美國率先傳出消息促升日圓，是因川普不滿意近期美元貶勢停滯。 台幣飆風再起?! 川普的表態令市場回想起去年流傳的海湖莊園協議，最終目的是「弱勢美元」，加深華爾街對美元悲觀情緒，使做空美元的期權溢價應聲飆上新高。 而這波日圓飆升恐成預演，其他對美國享有巨額貿易順差的東亞國家貨幣，包括台幣、韓元及人民幣，可能將遭遇新一波升值壓力。 FX戰士久留美接棒！ 出海炒匯的日本散戶從前被稱為「渡邊太太」，但這種趁著老公上班、在家炒匯賺零用錢的專職家庭主婦形象，早已過時。漫畫「FX戰士久留美」中自學投資的女大學生，或許更貼近現在。不過，此次向華爾街銀行詢價的匯率檢查消息，可能顯示川普政府意識到，日圓升不動不能完全怪渡邊太太或久留美，而是要怪華爾街日圓空頭太兇悍。 鏡電視推出個人廣告囉！ 讓你也能成為廣告主Show Yourself👉https://mnews.oen.tw/ 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
市場靜待聯準會利率決策 歐股收低金價再創新高
（中央社倫敦28日綜合外電報導）市場靜待聯準會利率決策，金價因投資人避險情緒再創新高，反映經濟前景不確定性，美元在本週大幅下挫後止跌，歐元及英鎊對美元走強，衝擊歐洲跨國企業獲利前景，歐洲主要股市今天收低。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聯準會今年首場政策會議 利率按兵不動符預期
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天在2026年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，符合市場預期。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
打造2035全球AI之都 蔣萬安：輝達總部春節前簽約 今年動工
台北市長蔣萬安28日晚間受邀出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」，與歷任理事長及產業界領袖齊聚一堂。蔣萬安除感謝內科協會長期作為市府最堅實的夥伴，他更在會中宣布，輝達（NVIDIA）落腳北投士林科技園區的第一個海外總部，預計將於農曆年前正式完成簽約，並於今年內正式動工。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅
台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立...聯合新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
年省900億元避險成本如何運用？壽險匯率會計新制配套明討論
金管會積極協助壽險業「轉骨」，今年正式上路的壽險匯率會計新制剩「最後一哩路」，配套措施2月出爐。金管會在去年底預告新匯率會計新制後，各界皆緊盯配套措施，想知道每年省下的900億元避險成本做何用途，金管會30日邀壽險業者共同針對配套措施進行最後討論。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聯準會利率按兵不動符預期 美股收盤互有漲跌
（中央社紐約28日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，未明確暗示何時可能再度降息，投資人反應冷淡，美股主要指數今天收盤互有漲跌，標普一度站上7000點創新高。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
匯率期貨趨勢專欄－日圓、英鎊 可能再升值
美元今年1月以來明顯走弱，原因包括市場對聯準會獨立性的疑慮，以及美國總統川普在貿易與地緣政治上的政策決策。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
操盤心法－日圓牽動全球市場 AI支撐台股
市場分析：近期日本金融市場波動顯著升溫，牽動全球風險情緒的重要變數。日本首相高市早苗為鞏固政權提前解散眾議院，並為在2月8日舉行的大選中取得過半席次，高市政府推動大規模擴張性財政政策，惟此舉導致市場對其財政紀律的擔憂驟升，引發日債遭遇拋售，資金外流導致美元兌日圓匯率一度下貶近160關卡。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聯準會主席鮑爾沒有帶來「意外」 美股創新高後收平
美國聯邦準備理事會（Fed）週三（28日）的利率決策不出意料，維持利率不變，聯準會主席鮑爾也在會後的記者會中保持一貫的平靜，沒有驚人之舉。美股在周三盤中短暫創下新紀錄後收平。太報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
奧地利｜央行總裁：歐元若持續走強 歐央可能再降息
奧地利央行總裁柯赫（Martin Kocher）表示，若歐元進一步升值並壓抑通膨，歐洲央行可能需要再次降息。雖然近期歐元升幅仍屬溫和，尚無立即行動必要，但過度升值恐降低進口價格並削弱對美競爭力。他認為歐元區經濟具韌性，對今年成長維持審慎樂觀。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言