卓榮泰下令禁播陳水扁新節目？周玉蔻推敲「賴清德背後支持」：做的正確

​前總統陳水扁於2015年起保外就醫並持續展延至今，日前宣布將與《鏡電視》合作開設新節目《總統鏡來講》，引發各界譁然。節目原定在今（4）日首播，陳水扁上午突然發文表示，接到矯正署長電話，行政院長卓榮泰下令節目不准播出，「否則就會被抓回籠子」。對此，媒體人周玉蔻則發文直呼「賴總統與卓院長做的好」。

陳水扁保外就醫後近年積極經營社群平台，2日更釋出《總統鏡來講》宣傳短片預告，內容主打「講真相、講理想、講出台灣新力量」，並強調將從國家高度洞察世局。首集預定於4日上午10時線上播出；未料，上午8時許，突然宣布不播了。

陳水扁表示，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。

對此，周玉蔻直言，行政院長卓榮泰下令不准播出，背後應該也有總統賴清德的默許支持，「賴卓做的正確」。

