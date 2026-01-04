卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》 阿扁嚇壞道歉：否則抓回籠

前總統陳水扁。（資料照／姚志平攝）

前總統陳水扁近日宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目，引發關注與爭議。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊「阿扁來了！」，並強調節目將於本週日登場，內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。

節目2日釋出的介紹指出，《總統鏡來講》主打由卸任元首親自主持，定位與高度皆屬前所未見。由前總統陳水扁以「總統視角」切入，透過一對一的深度訪談，直探政治領袖決策背後的核心思維。節目強調不走口水對立或政治攻防路線，而是以親歷者的第一手敘事，回顧過往關鍵抉擇，對照當前政治現況，並延伸至社會深層的反思。

節目內容將透過每一集真誠而犀利的分析，引領觀眾穿越表象，看見重大決策背後的思考脈絡與真相。製作單位表示，在台灣前途面臨關鍵抉擇的時刻，《總統鏡來講》期望帶領觀眾共同探索可能的解方，尋找能引發時代共鳴的力量。

不過，相關動向已引起矯正機關關切。台中監獄表示，已正式函文告誡陳水扁，務必遵守保外醫治相關規定，並將持續掌握、了解相關情事，後續將依規定續行辦理。

就在外界關注節目是否如期播出之際，陳水扁4日再度於臉書發文，語帶無奈指出《總統鏡來講》恐生變數。他以〈卓院長下令，阿扁不來了〉為題表示，原定1月4日首播的節目，儘管已獲國家通訊傳播委員會（NCC）放行線上播出，但經矯正署林姓署長來電轉述，稱已行政院長卓榮泰指示，不得播出，否則將「抓阿扁回籠」，使節目被迫喊卡。

陳水扁也向期待節目的支持者致歉，坦言讓大家失望了。

