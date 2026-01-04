卓榮泰下令陳水扁新節目「不准播」 周玉蔻：背後應有賴總統支持

前總統陳水扁日前預告，他主持的新節目《總統鏡來講》於今日首播，不料卻突然喊卡，他透露是行政院長卓榮泰下令，引發討論。對此，資深媒體人周玉蔻直呼，「賴總統與卓院長做得好！」

陳水扁。（圖／中天新聞）

陳水扁今天在臉書上發文表示，「原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

周玉蔻。（圖／報系資料照）

據了解，早在去年底，就有風聲指陳水扁要在《鏡新聞》開新的電視政論節目，節目於今年元旦過後正式開播，由於引發高度爭議，因此再傳陳水扁的政論節目改到網路頻道播出。NCC表示，《鏡電視》依規定不得製播政論節目，但該節目在網路播放，不用向NCC申請執照，因此不在規範內。

賴清德。（圖／中天新聞）

對此，周玉蔻在臉書上發文表示，「陳水扁最新臉書指出，卓院長下令，阿扁不來了。他指出卓院長下令，但背後應該也有賴總統的默許支持。賴卓做的正確。」

