卓榮泰下戰帖了！霸氣喊「我要和立法院辯論」 震怒嗆藍白卡預算

因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案不斷被擋，連同國防特別預算條例，前後慘遭8度封殺；外界因此擔憂，若國民黨與民眾黨執意繼續阻撓，許多攸關民生、社福的財源供應，恐怕都將陸續斷炊。而為化解尷尬窘境，在野陣營突發奇想，打算「點菜式」選擇性先審查TPASS、治水等民生相關的特定預算；面對這種荒謬情況，行政院長卓榮泰今（21）日強硬反擊說，總預算不應被分割，「哪一項是人民不需要的？」。

藍白遲遲不審總預算，但為緩解沸騰的民意，就選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，包括國家藥物韌性整備、部分生育給付差額補助、地方道路、治水、TPASS等項目先行動支。不過，這種「點菜式」做法也挨批「土皇帝」，哪裡有沸騰的民怨，就放行該項目「賞飯吃」。卓榮泰因此回應說，中央政府的年度總預算，就是代表總統對國家未來一年的願景；當然，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕、也不容許被分割、被分裂。

「所以我要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論」，卓榮泰說。他怒斥，哪一項是國人不需要的？並接著表示，政院團隊將對2992億的新增計畫、以及延續性計畫（新增項目）加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決；「而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步」。

而民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱，日前也表示，現在是立法院的國民黨團，想主動從一整包的總預算案，「挑選他們想要通過的先通過」；他質疑說，既然如此，為何不進行全案審查？鍾佳濱表示，如果付委全案審查，就能逐條審議，先針對有必要的、有急迫性的審查通過，也讓全民知道，哪些項目是國會多數認為有急迫性、哪些又是國會認為不需要額外通過的。

鍾佳濱當時也批評，面對整包送進來的預算，國民黨卻弄得像隨意點餐，聽到民間聲浪後覺得TPASS很重要，就趕緊先通過；其他的就沒反應、擺在原地。如此一來，審預算的態度變成「一個口令才一個動作」，他因此怒嗆，「那是不是整個社會都得忙到要死？立法院的藍白多數，領薪水不辦事、不主動審預算，非得人民做主一個一個提醒，一下這個地方要通過、再來那個地方也要通過，國會多數才願意被動放行這些預算？」。

