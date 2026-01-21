卓榮泰下戰帖辯論總預算案！黃國昌嗆要電視直播 政院：國會是最好的平台

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對115年度總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今（21）日要求直接赴立院辯論，遭民眾黨立委黃國昌回嗆「好膽麥走」，可依電視辯論方式，全程網路直播。對此，行政院稍早表示，國會就是最大、最好的公開平台，請黃委員把握本會期最後七個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

面對115年度總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今（21）日要求直接赴立院辯論。（行政院提供）

卓榮泰今日受訪時說，總預算案不容許被分割，他要求與立法院進行直接的辯論，就2992億的新增計畫，以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

黃國昌則透過臉書回應，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播，也請行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。

行政院發言人李慧芝稍早表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃委員把握本會期最後七個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論

