卓榮泰下戰帖辯論總預算！黃國昌嗆好膽麥走 政院提醒：把握最後工作天

今年度中央政府總預算昨八度被擋在立法院程序委員會，行政院長卓榮泰今天（21日）要求國會對會並進行辯論，遭民眾黨團總召黃國昌反嗆是街邊混混「好膽麥走」。對此，行政院下午再回擊，國會有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，卓榮泰非常期待能夠在國會殿堂與黃國昌進行辯論。

行政院長卓榮泰今天下午出席活動前接受媒體聯訪，並表示中央政府的年度總預算不容許被延宕，也不容許被分割，要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

不過民眾黨團總召黃國昌反嗆，「好膽麥走」，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算，「既然卓大院長要求，有關於行政院違法編列預算之爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播」。

行政院發言人李慧芝下午則回應，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃國昌把握本會期最後七個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓榮泰非常期待能夠在國會殿堂與黃國昌進行辯論。



