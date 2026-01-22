卓榮泰下戰帖！藍黨團喊「三長對三長」辯論 今再加碼鄭麗文對決賴清德

記者詹宜庭／台北報導

行政院長卓榮泰昨向在野黨下戰帖，挑戰辯論115年度總預算。國民黨立法院黨團書記長羅智強今（22日）表示，國民黨沒在怕，建議由行政院「三長」與國民黨團「三長」進行三場辯論，並喊話行政院儘速派出幕僚對接。他同時透露，昨日已致電國民黨主席鄭麗文，鄭麗文表達願意與總統賴清德就國政議題進行辯論，呼籲賴清德總統儘快主動遞出戰書。

國民黨團上午召開「直球對決！三場電視辯論全民裁判」記者會，羅智強指出，總統未出席立法院彈劾案說明會，卻派出一位「裝勇敢」的行政院長卓榮泰擔任先鋒下戰帖。既然要戰，那就來戰，原以為民進黨出了一位呂布，沒想到當藍白兩黨歡迎辯論時，卻立刻退縮，「卓院長，你是蔣幹就是蔣幹，不要裝呂布啦！搞得我們很亂，那你就不要下戰帖。」

羅智強指出，當重要國政出現歧異時，依照過去慣例，是在野黨主席與總統進行辯論。過去前總統蔡英文就曾向前總統馬英九下戰帖，馬英九也在當天立刻接招，促成兩岸經濟協議（ECFA）電視辯論。前行政院長蘇貞昌擔任民進黨主席時，也曾向馬英九下戰帖，當時馬英九同樣當場答應，後來是蘇貞昌找藉口退場。

羅智強強調，國民黨沒在怕，建議行政院「三長」與國民黨團「三長」進行3場辯論，「三長對三長」，非常公平，第一場就由國民黨團總召傅崐萁對上行政院長卓榮泰；第二場由他本人對決行政院副院長鄭麗君；第三場則由首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。他喊話行政院儘速派出幕僚對接，「我在立法院等你們，若協調好明天就能辯論，不需要拖。」

羅智強也向總統賴清德喊話，要他「學學卓榮泰」，並說自己昨天致電黨主席鄭麗文，鄭表示，若賴清德願意為國政議題辯論，她願意參加，會等賴清德親自發出邀請函，「主席是尊重賴清德總統，所以不主動遞戰書；歡迎賴清德比照卓榮泰出來叫陣。以前蔡英文主動挑戰馬英九，馬英九立刻接戰，請問現在賴清德要不要出來？不要自己不出席，還要卓榮泰當先鋒。」

