卓榮泰下鄉傾聽產業需求 盼台美貿易協定近期明朗

台美關稅底定，賴清德總統和行政院長卓榮泰近日下鄉與產業溝通。卓榮泰今天(23日)到台南參訪產業時表示，台、美已談定第一階段投資合作備忘錄，未來要處理攸關工業、農業等百工百業的台美貿易協定，他希望能在未來2、3週內有明確進展。

台美關稅底定後，賴清德總統日前表示他和行政院長卓榮泰會持續到各縣市與產業界溝通，做產業最堅實的後盾。行政院長卓榮泰23日到台南參訪錸恩帕斯科技公司、巨鎧精密工業公司，並與汽車產業座談。

廣告 廣告

卓榮泰參訪時，逐一向產業說明台美關稅談判成果與政府的因應措施。他表示，目前已跟美方談定第一階段投資合作備忘錄，後續還有貿易協定要處理，希望能在2、3週內有明確進展。卓榮泰：『(原音)台、美的談判尚未完成，同志仍需努力。我們還有後段一段很大的一個貿易協議、台美貿易協議，我們跟美方只簽訂了台美的投資備忘錄，那後段還有一段屬於工業、農業、各個百工百業的台美貿易協議，我們希望在近期內，2、3週內能夠有一個比較明確的進展。』

卓榮泰表示，各行各業將來面臨競爭，在經營時可能有所需求，因此總統和他自本週起展開全面性百工百業座談，希望協助產業升級轉型、持續在國際競爭市場取得領先地位。

對於立法院在去年通過的新台幣930億元產業支持特別預算，卓榮泰說，這筆預算「當用則用、該用就用，若支持力道不夠，我們可以加強；若項目不夠，可以再增加；年限不夠，也可以再延長」。