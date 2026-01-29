卓榮泰下一步將選台北？賴士葆大膽預言：機率越來越高

兼任民進黨主席的總統賴清德昨（28）日在民進黨中執會上表示，行政院長卓榮泰所率領的團隊是「會做事」的團隊，並希望黨內多加宣傳卓內閣的施政成果。（中時資料照／劉宗龍攝）

兼任民進黨主席的總統賴清德昨（28）日在民進黨中執會上表示，行政院長卓榮泰所率領的團隊是「會做事」的團隊，並希望黨內多加宣傳卓內閣的施政成果。相關談話一出，引發外界揣測，民進黨是否有意布局由卓榮泰參選2026年台北市長。對此，國民黨立委賴士葆29日認為，賴清德此時高度讚美卓榮泰，恐怕另有政治考量，最合理的解釋就是「準備讓他離開行政院長的位置」，轉而投入2026年台北市長選戰。

賴士葆今（29）日在立法院受訪時直言，相關說法「很奇怪」。他指出，卓榮泰上任以來，在立法院連中央政府總預算都無法順利推動，「看不到有什麼偉大的功勞」，外界看到的反而是行政院與立法院持續對立。

賴士葆表示，原本外界期待卓榮泰是一位擅長溝通、協調的行政院長，但實際表現卻不如預期，「後來證明不是」，更形容卓榮泰的作風宛如「賴清德的翻版」，「賴清德叫他動，他就動」，難以看出具體建樹。

賴士葆也進一步質疑，若要大力宣傳卓內閣政績，是否應先說清楚「偉大的事情在哪裡」。他指出，所謂的普發現金一萬元，也是由在野黨推動；軍力是否有明顯提升，「沒有」；潛艦國造進度也出現落後情形，重大政策成果難以令人信服。

他認為，賴清德此時高度讚美卓榮泰，恐怕另有政治考量，最合理的解釋就是「準備讓他離開行政院長的位置」，轉而投入2026年台北市長選戰，「這個機率是越來越高的，我看起來是這樣」。

此外，賴士葆也提到，民進黨近期同樣高度肯定副院長鄭麗君的表現，未來是否讓其「扶正」接任行政院長，也值得外界持續關注。

