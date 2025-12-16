卓榮泰不副署反批韓國瑜無視憲法 王金平：憲政危機非韓一人能處理

王金平今表示，現在的確是憲政危機時刻，但這並非韓國瑜一人能處理。（圖／林煒凱攝）

行政院長卓榮泰昨天宣布不副署《財劃法》修正案，並獲總統賴清德支持。「立院公道伯」王金平今天（16日）上午受訪時表示，現在雙方各有看法，應讓這件事情沉澱以後，大家看怎麼設法解決；至於現在是否是憲政危機時刻？王金平回應，「的確是啦」，大家要有耐心，也要用真正彼此體諒的心，「我想總統也應該有他的想法跟作法才對」。

前立法院長王金平今天上午出席游錫堃的新書發表會，並於會前接受媒體聯訪。針對行政院不副署《財劃法》，連賴清德也說立法院濫權，王金平認為，現在都各有看法、各有說法，讓社會大家提出一些意見，讓這件事情沉澱以後，大家看怎麼設法解決。

媒體追問，那沉澱時間需要多久？王金平感嘆，「天天都在攻防」。

至於是否覺得立法院長韓國瑜要出來協調？王金平指出，這也不是韓能解決的問題，要看整體怎麼處理來化解僵局，「這要整體的」，不是韓一人能處理的事情，且韓也不能代表立法院針對政策來跟人家協商、討論、妥協，「不能啊」，這是要經過立法院議決的事情，他才能根據議決結論來對外發表意見。

媒體也問，卓榮泰曾說韓國瑜控制不住國民黨立法院黨團總召傅崐萁？王金平直言，那是另外一碼事，跟這事情不能連在一起。

對於是否覺得現在是憲政危機時刻？王金平回應，「的確是啦」，看怎麼樣圓滿處理，大家要有耐心，也要用真正彼此體諒的心，看各政黨立場怎樣共同營造一個有憲政秩序的、大家都遵守憲政的各種規範，來制定國家的各種政策，這個比較要緊，除了化解目前僵局，「我想總統也應該有他的想法跟作法才對」。



