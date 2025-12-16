卓榮泰不副署嗆可倒閣！他斷言「3未來走向」：哪種民進黨都贏了

在野黨聯手通過《財劃法》修正案，總統賴清德、行政院長卓榮泰決定不副署、不公布。圖／李怡安攝

國民黨、民眾黨聯手通過《財劃法》修正案，總統賴清德、行政院長卓榮泰決定不副署、不公布後，卓榮泰還嗆聲說可以倒閣，引發外界關注。媒體人「逆風的烏鴉」在臉書粉專發布貼文，分析未來的3種劇本走向。

卓榮泰嗆可倒閣！他揭「未來3情況」

媒體人「逆風的烏鴉」在臉書發布貼文，指出在賴清德、卓榮泰決定不副署、不公布之後，未來可能會出現3種情況，第1種就是藍白置之不理，這可能會導致賴政府未來面對不如意的法律時都不連署、不公布。

第2種情況是藍白倒閣、賴政府解散國會重新改選，此時則可能造成民進黨席次過半，或是民進黨未過半，但總統還是可以任命民進黨當閣揆，對不如己意的法律不副署、不公布，甚至可以再度對藍委發動大罷免。

第3種情況是讓憲法法庭重新運作，若重修憲訴法讓憲法法庭得以開庭，「大法官都綠的，判定賴政府所有作為都不違憲，藍白修法都違憲」，或是賴清德提名大法官，立法院通過，大法官還是都綠的，判定賴政府所有作為都不違憲，藍白修法都違憲。烏鴉表示，不論是以上何種情況，結局就是「民進黨贏麻了（贏定了）」。

不副署不是終局！綠營「做3件事」危機變轉機

不過，英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩則抱持不同看法，他指出行政院長對違憲法案行使「不副署」，是憲法賦予的責任，而非權力擴張，但不副署只是止血，不是終局。若缺乏清楚解方，政局長期僵持，中間選民終將把不穩的代價算在執政黨身上，這是過往經驗的警訊。

汪浩接著說，府院黨下一步要同步推進3件事。第1件事就是比照大選規格走入民間，由總統、閣揆、立委與黨部首長直接向社會說清楚為何不副署、哪些法案違憲、替代方案是什麼，並提出可妥協、可前進的路徑，讓人民看見治理而非對抗。

其次，總統應盡快再提名7位大法官人選，修復憲法法庭，讓憲政爭議回到制度裁決，而非無限政治消耗，將責任歸屬立法院。最後，民進黨必須務實面對最壞情境，提前完成重選立法院的候選人布局，一旦在野黨倒閣、國會解散，立即公布名單，展現承擔與準備。汪浩認為，「不副署是守住底線，接下來要做的，是把危機轉化為重新取得民意授權的起點」。

為何不倒閣？Cheap：贏家不需要再賭一次

對於現在的朝野僵局，網紅Cheap在臉書發布貼文，指出在野黨通過《財劃法》修正案，行政院提出覆議但遭藍白否決。最後總統和行政院採取「不副署、不公布」的極端手段，不簽字讓法律無效，Cheap直言，「這是非常罕見且具爭議的做法」，然後嗆聲說去倒閣，但是行政院長下台，還同時可以解散國會，讓立委全部重選。

Cheap指出，「提倒閣的想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數」。他認為卓榮泰下台賴清德還可以再換無數個人上去，「32：0被洗臉一次了，人家現在有無敵星，民意基礎更穩，冒那個險幹嘛？」

Cheap認為，用好不容易打下的江山換一個小兵，而且小兵還會無限復活，「換位思考，你自己會答應這種白癡交易嗎？ 要倒閣可以啊，總統一起下來重選，這才公平」。Cheap指出，「贏家不需要再賭一次，現在就過半了，藍白即使多一席有差逆？為什麼還要陪你翻桌？現在滿手同花順，你要我蓋牌重發？白癡嗎？哈哈哈，且選舉要錢，國家大事都不用幹了，整天選舉就好囉？」



