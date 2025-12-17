卓榮泰不副署後再出招！政院修補助辦法 苗栗縣府財政壓力爆表

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案後，行政院再度修訂《中央對直轄市及縣（市）補助辦法》，大幅調降對地方政府的補助比率與額度，部分延續性計畫甚至全數停止補助。苗栗縣政府表示，此舉導致縣府自籌款及配合款額度大幅增加，造成地方政府在政策推動、預算編列與人力運用上面臨高度不確定性，嚴重衝擊財政運作穩定性。

苗栗縣長鍾東錦。（圖／鍾東錦臉書）

苗栗縣政府指出，115年度即將開始，但多數中央補助項目仍懸而未決。為確保各項建設與服務不中斷，縣府從今年12月初開始全面盤整中央115年補助計畫核列情形，針對補助減少或不予補助但仍須辦理的計畫，縣府優先籌措財源，責成相關單位儘速完備預算，確保縣政推動不受影響。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

經縣府主計處邀集各局處盤整後發現，共約5.03億元急須改由縣款支應。受影響項目包含原民地區建設、學校午餐採用國產可溯源食材、漁港設施建設改善及港區淤砂疏浚、豬瘟防疫、遊蕩犬及寵物管理、路口監視器、警消車輛汰購、傳染病及醫療保健、污染防治潔淨海洋、優質公廁及美質環境等延續性計畫，影響範圍涵括教育、原民、農業發展、公共建設工程、環境保護、社會安全、醫療衛生等面向，其中包括1千9百萬元人事費用。

苗栗縣政府強調，苗栗縣政府受財政控管，並無舉債空間。面對財劃法與補助辦法修正實施過渡期，115年補助機制尚未明朗，縣府願意承擔並接受挑戰，仍秉持各項建設與服務不打折原則，積極籌措財源，持續推動讓縣民有感的福利政策及建設，達成「苗栗願景˙前程似錦」的政策目標。

延伸閱讀

苗栗男退伍後失蹤16年「教召從未到」 家屬聲請死亡宣告獲准

開心出遊變調！苗栗自撞電桿車頭變成「U字」 1家4口送醫

苗栗5大學生租屋處「一氧化碳中毒」 高壓氧治療脫險