卓榮泰不副署持續炎上 張惇涵引「韓國瑜金句」回應

行政院秘書長張惇涵今（18）日赴立法院司法及法制委員會備詢，會前接受聯訪時表示，立法院在覆議財劃法修正案時未邀請行政院長卓榮泰到院報告，形同將卓榮泰「封口」，因此卓榮泰依據憲法第37條賦予的權力，決定不予副署。張惇涵引用立法院長韓國瑜說過的「菩薩畏因，眾生畏果」，直言若立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。

行政院祕書長張惇涵。（圖／中天新聞）

立法院司法及法制委員會18日針對「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」舉行專案報告，邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等官員列席。不過總統府17日表示，潘孟安不會出席。張惇涵指出，若當初立法院願意理性討論行政院版的財劃法，且在強行通過藍白版本後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請卓榮泰到立法院做報告、完成理性討論，那卓榮泰也不會依照憲法賦予的職權不予副署。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

張惇涵說明，行政院依照憲法規定受邀備詢是憲法責任；而總統府依照憲法增修條文規定，除了預算案和相關法律議案外，不到立法院備詢，這也符合憲法規定。他強調，無論是總統賴清德、前總統蔡英文、前總統馬英九或前總統陳水扁時期，總統府的立場皆是如此，行政院與總統府的立場一致，都在守護憲法，所有權力分立與監督制衡的行為都應合法合憲。

對於「副署」是否為行政院長的義務，張惇涵表示，許多法律學者已針對主權見解提出討論。憲法第37條明文規定，總統依法公布法律須經行政院長副署。他比喻，這就像他今天來立法院備詢，若要有任何發言須經主席同意，但這個「須經」不代表主席一定要同意，法律見解應該很明確。

張惇涵進一步指出，立法院通過的財劃法修正案有三項違憲之處，此次修法的突襲式表決違反民主程序，將對國家造成無法回復的傷害。對於行政院不副署是否造成「一票否決多數民意」或法律案效力的問題，張惇涵指出，憲法機制設計得很清楚，在過去修憲前，憲法本文規定若覆議被立法院否決，行政院長應接受或辭職，但這項規定在修憲時已被刪除。

韓國瑜曾託友人送給當時被羈押的柯文哲8個字「菩薩畏因，凡人畏果」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

張惇涵強調，現行憲法增修條文第3條規定很明確，若立法院不認同行政院長做出「不副署」的決定，可以依照立法院職權行使法聲請釋憲，或依照憲法增修條文提出不信任案。因此，相互監督制衡的機制是存在的，行政院沒有違憲或補正的問題。他說，權力的監督制衡是相互的，不是單方面的掣肘。中華民國憲法規定了五院分立制度，任何一個權力的獨大才是獨裁。從過去將近兩年的時間來看，究竟是哪一個權力獨大、哪一個權力趨向獨裁，人民心中應該會打分數。

立法院長韓國瑜在2024年9月，託友人將「菩薩畏因，眾生畏果」8字，送給當時因京華城案遭羈押柯文哲。

延伸閱讀

前後4位立法院長大集合！ 韓國瑜：總統茶敘我沒去、但今天一定要來

卓榮泰怪韓國瑜無視憲法 王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

來倒閣啊！卓榮泰不副署財劃法 Cheap揭政治盤算