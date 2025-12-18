卓榮泰不副署王世堅說重話 Cheap解讀：硬幹法最後會把船弄沉

行政院長卓榮泰日前宣布對再修版財劃法不副署，民進黨立委王世堅受訪時以「看到針孔沒看到蹦康（山洞）」奉勸賴政府所持的執政立場。對此，常針砭時事的百萬網紅Cheap解讀：「堅哥逆風認為「你們現在這種戰狼式的硬幹玩法，最後會把這艘船（國家/民進黨）給弄沉」。

民進黨立委王世堅。（中天新聞）

Cheap在臉書發文，針對王世堅昨天在民進黨中常會後受訪的內容進行解讀。他認為，「這新聞堅哥其實說了重話，但礙於是黨籍立委，講得很隱諱」。

Cheap表示，簡單說：堅哥逆風認為「你們現在這種戰狼式的硬幹玩法，最後會把這艘船（國家/民進黨）給弄沉」。他指出王世堅受訪時一番話的三個關鍵論點。

Cheap解讀一，「船破坐底」：船如果沈了，船長（執政黨）是要負最大責任的，沒辦法怪乘客（在野黨/人民），現在是民進黨執政、國家空轉、預算不過、政局動盪，帳最後都會算在執政黨頭上。

他指出，跟在野黨玩「焦土戰」，贏了面子，吵架贏了、網路大順風，但會輸了裡子，施政成績掛蛋，等到2026、2028，民眾不會管藍白有多野蠻，只會記得「民進黨執政這幾年很亂」

解讀二，「抓大放小」：現在黨的政策是：寸土不讓，覆議、釋憲、罷免、不副署，所有怪招都要拿出來，跟藍白拚到底。但堅哥認為要務實點，執政者要有高度，要懂得「委曲求全」，有些法案，如財劃法雖然不滿意，但不是「動搖國本」的大事。

賴清德總統。（總統府提供）

Cheap指出，王世堅說不是針孔與山洞的差別，與其為了這個卡死整個國家，不如退一步海闊天空，讓政務能推動。他還附帶點出「連老柯都說：沒有不副署的空間」並翻譯意思就是：「該簽就是要簽啦」！

解讀三，「別只看到針孔」：王世堅說「不要意氣之爭」、「不要只看針孔」，其實就是在暗示：現在黨團的決策被少數人的「鬥爭思維」綁架了，王世堅希望黨中央，上面那個人，能聽聽不同的聲音。

Cheap認為「堅哥真是男人」。堅哥確實是黨內良心，敢說「人話」，不講「官話」、扮演「烏鴉」而非「喜鵲」。黨內一堆馬屁精，當全黨上下為了辯護政策硬ㄠ、指鹿為馬時，他總是敢跳出來說「是就是，非就非」。

Cheap還舉例王世堅在某些事情的立場包括林智堅論文、反對大罷免、反對禁抖音、小紅書。難怪不只中間選民，他甚至在中國大陸都很受歡迎。

Cheap說，「當烏鴉心臟要夠大」。高嘉瑜以前也是這種人，但政治素人出身，沒有龐大的家族金援，一旦黨中央斷糧、側翼圍剿，她就直接掰掰，現在乖乖地。堅哥什麼人？民進黨大金主、民進黨的房東，他從政只是為了「理念」（或興趣），當一個政治人物「不求官、不缺錢」時，那他就是無敵的了。敢說真話，要嘛心臟要夠大，要嘛口袋要夠深，而堅哥剛好兩者都有。

行政院長卓榮泰表明將堅持不副署到底。（翻攝自卓榮泰臉書）

