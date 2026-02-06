卓榮泰不副署眷改條例修法 藍委：毀憲違法

（中央社記者王承中台北6日電）立法院日前三讀通過修正眷改條例，以解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，不過，行政院長卓榮泰以只適用特定個案為由決定不副署。國民黨立委羅智強今天表示，賴政府無法解決問題，還不准別人解決；行政院不提覆議，就逕自不副署立院通過的法律，違法毀憲，成為權力怪獸。

為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會日前三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條。行政院今天表示，由於修法只適用在某眷村，且無視個案司法敗訴確定、悖離個案立法禁止原則，也明顯違反憲法平等原則，因此行政院長卓榮泰決定不副署。

當初推動修法的國民黨立委羅智強今天發布新聞稿表示，民進黨執政自己解決不了問題，還不准別人解決問題，更違法毀憲，製造更大的問題。行政院濫權、架空民意機關，寫下民主倒退惡例，打擊的不只是在野黨，更是全體公民社會的權利，他會持續為民爭取，堅守職責決不退縮。

羅智強表示，這次眷改條例的修法，連國防部都表示，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響，且這個歷史共業是過去國防部疏失造成的，除了修法並無其他解方，更何況修法後還能達到填平財務黑洞、活用資產、挹注國庫等多贏。

羅智強說，行政院寧願以違反法理的不副署，也要讓眷戶被不公對待，讓耗資新台幣5億元興建的新眷舍持續閒置，每年繼續花費1200萬元公帑維護。民進黨政府踐踏的是權力分立與全民託付給國會的民主法治精神，濫權的政府最後會受到民意反彈。（編輯：謝佳珍）1150206