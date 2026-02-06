卓榮泰不副署眷改條例！黃國昌轟違憲違到習慣 謝龍介嗆「你只是40%少數執政」

繼《財政收支劃分法》爭議後，行政院長卓榮泰今（6）日宣布，針對立法院三讀通過的《國軍老舊眷村改建條例》修正案，將行使行政院長副署權，決定不予副署，引發朝野高度爭議。卓榮泰表示，此次修法完全針對一個特定的個案，不僅違反平等原則、無視已確定的司法判決，亦對老舊眷村改建基金的財務造成負擔，更破壞權力分立原則，「（此案）侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。」因此，決定不予副署。

對此，民眾黨主席黃國昌提出強烈批評，直指總統賴清德與行政院「已經是違憲，違到習慣了，違法濫權了」。他質疑，「哪一個民主憲政的國家，容許行政首長說不公布國會三讀通過的法律，就不公布國會三讀通過的法律？」他痛批，賴清德政府專制獨裁、違法濫權、食髓知味，一再破壞台灣的民主憲政，並警告這樣的行為，會在台灣的民主發展史上，烙下非常深刻史入的印記。

黃國昌進一步指出，相關政治、法律責任的追究不會因此而停下來，強調「這種破壞民主、破壞法治的人，最終一定會得到歷史的教訓跟裁判」。

國民黨立委謝龍介則認為，行政院與總統的作為「只是政治鬥爭的一個手段跟過程，不足為奇，也不需要討論。」他指出，對於立法院三讀通過的法律，執政黨現在採取的態度是「對我有利的，我用；對我不利的，我通通不副署，甚至連預算都不給你編」。

謝龍介直言，這樣的做法終將讓人民慢慢看清真相，並指出目前朝野支持結構仍是「4比6」，執政黨屬於4成支持的少數執政，若持續以對抗態度面對立法院通過的法案，「那依舊你只是40%而已」，政治現實不會因此改變。

