卓榮泰不副署藍白再修版「財劃法」 張善政：希望政院能夠尊重民意





行政院長卓榮泰15日下午召開記者會，針對藍白再修版「財劃法」一事宣布不予副署。對此，桃園市長張善政表示，財劃法對於地方財政是非常重要。先前立法院版本把餅做大了，但行政院後來又透過一些補助的調整，把這些增加的金額實質上又降低了。所以，以桃園來講，原來兩百九十幾億，現在不到一百四十億，大概只有原來一半。這對於桃園的財政來講，當然是有很大的影響。

張善政強調，行政院應能體諒到、體會到，立法院這個新的版本，其實是有把現在的行政院措施進行調整匡正。我們希望說，行政院還是能夠尊重民意，把這個新版的財劃法順利執行，對於所有地方政府來講，都是好事情。

