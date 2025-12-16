卓榮泰不副署藍白版財劃法 陳其邁籲立院盡速恢復憲法法庭運作

行政院長卓榮泰15日宣布，針對藍白聯手通過的《財政收支劃分法》修正案，將採取「不副署、不公布」方式因應，並表示若立法院有意見，可提出倒閣。對此，高雄市長陳其邁今（16）日表示，憲政僵局並非民眾所樂見，呼籲在野黨及立法院盡速讓憲法法庭恢復正常運作，以化解朝野爭議。

陳其邁今日受訪時指出，朝野對不同政策出現歧見在所難免，但相關討論與處理都應在憲政框架下進行，透過協商與合憲機制解決爭議。他表示，未來在處理包括《財劃法》與年金改革等重大議題時，也應遵循民主程序與憲法規範。

針對當前局勢，陳其邁指出，目前最大的問題在於憲法法庭遭到實質凍結，導致朝野間的重大爭議，無法透過憲法法庭進行調節與裁決，進而形成憲政僵局。

陳其邁表示，民眾期待不論是重大民生建設、福國利民的法案，或是強化國家安全的關鍵政策，都能順利推動。他呼籲立法院就《憲法訴訟法》及憲法法庭整體運作，盡速恢復正常機制，以化解相關爭議。

陳其邁強調，若行政院不副署、在野黨又未推動倒閣，將使僵局持續，這並非民眾所期待的結果。他再次喊話在野黨與立法院，應盡速讓憲法法庭順利運作，回到以憲政機制解決朝野分歧的正軌。



