卓榮泰不副署讓藍白大崩潰！李正皓笑翻：自以為聰明封殺憲法法庭

政治中心／劉宇鈞報導

李正皓直言，行政權很大、執政權更大，所以在憲政設計上，是需要透過憲法法庭來制衡。（圖／資料照）

藍白在立法院強勢推動財劃法修法，行政院長卓榮泰15日宣布，將依《憲法》第37條規定，不予副署；藍白因此崩潰，痛批獨裁違憲，還喊要上街。三立政論《新台派上線》主持人李正皓說，看到藍白崩潰真的舒壓，自以為聰明封殺憲法法庭，其實是給行政權、執政權無敵星星。

卓榮泰在「捍衛憲政秩序」記者會中表示，身為行政院長，必須以不副署的方式，來捍衛民主憲政以及國家的發展。立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他曾多次拜會立法院長韓國瑜跟立院各黨團，總統賴清德也前後兩次邀集進行國政會商，但令人遺憾的是，韓無視憲法，公然拒絕賴的邀請，關閉討論大門、關閉協商合作道路。

卓榮泰也說，基於憲法權力制衡的設計，若立法院反對行政院不副署的決定，也可以依照憲法賦予立法院的權力，對行政院院長提出不信任投票來制衡，不副署的行為並非行政權獨大，也絕非獨裁。中華民國憲法賦予行政院長副署權，面對違憲違法的法律，以不副署來停止惡法對國家的傷害，是他必須採取的方式，也是憲法賦予行政院長的責任。

賴清德強調，他身為總統，面對此一憲政時刻，必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。考量立法院強行通過的財劃法，對憲法權力分立、對國家財政、對國民權益，都將造成重大且立即的傷害，行政院長卓榮泰依憲法第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠，他支持這樣的決定。

李正皓今（16）日在臉書上發文表示，看到國民黨、民眾黨這兩天崩潰難看的樣子，真的很舒壓，因為藍白自始自終沒想過，如果執政權真的鐵了心要「大」，可以大到什麼樣子。

李正皓直言，行政權很大、執政權更大，所以在憲政設計上，是需要透過憲法法庭來制衡。也因此，當藍白自以為聰明的封殺憲法法庭後，其實是給了行政權、執政權一顆無敵星星。

