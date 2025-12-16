卓榮泰不副署財劃法創憲政首例 賴清德批在野獨裁
行政院長卓榮泰15日依據《憲法》決定不副署《財劃法》修正案，創下中華民國憲政史上首例。總統賴清德昨晚透過錄影談話表達支持，強調在野黨強行通過的法案將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，呼籲立法院即刻撤回爭議法案。府院皆將矛頭對準立法院長韓國瑜未出席總統府院際茶敘，卓榮泰更批評韓國瑜無視《憲法》，再次關閉討論大門與協商合作道路。
立法院於11月14日三讀通過修正《財劃法》，經行政院移請立法院覆議後，立法院於12月5日投票表決維持原決議，同日咨請總統公布，總統最晚應於15日公布。然而卓榮泰選擇不副署，總統府昨晚也未公布該法案，並將卓榮泰在法案上加註不副署的意見，箋函五院院長，朝野僵持進入新回合。
賴清德在錄影中再次提及韓國瑜不出席的遺憾，表示卓榮泰依據《憲法》第37條所賦予的權力，已決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，他支持這樣的決定。賴清德重申，他願依據《憲法增修條文》第4條第3項規定，及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。
賴清德15日上午在總統府召集院際國政茶敘，韓國瑜日前已婉拒出席，理由是須取得黨團授權，而監察院長陳菊請假中，僅卓榮泰及考試院正副院長周弘憲、許舒翔到場。賴清德表示，雖然韓國瑜無法出席，但茶會仍要順利進行，他強調為維護國政推動，針對立法院的《財劃法》及通過的各項法案，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。
行政院15日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，由卓榮泰、副院長鄭麗君、祕書長張惇涵、政委林明昕、財政部長莊翠雲等人出席。卓榮泰指出，立法院再修正《財劃法》有明顯違憲之處，首先違反憲法權力分立原則，侵害行政權；第二，修法過程違反公開透明與討論原則，破壞民主程序；第三，施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害。
卓榮泰表示，他已完成不副署權力並加註意見，為維護賦予行政院的預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院長副署權，就本次《財劃法》修正條文不予副署，以示對《憲法》的忠誠。他強調，若立法院反對行政院不副署的決定，也可以對行政院長提出不信任投票來制衡，因此不副署的行為並非行政權獨大，也絕非獨裁。
面對媒體詢問不副署是否將激化朝野對立，以及在野批評政院此舉是獨裁，卓榮泰回應，他多次公開、私下拜會韓國瑜及各黨團，想提出解決之道，但所有努力沒有一件達成，就算跟韓國瑜談好後續工作，也沒有一件可以如願。他痛批韓國瑜拒絕賴總統的茶敘邀約，是關閉協商合作的道路，立法院就是一院獨大、一院獨裁。卓榮泰表示，若他被毀憲亂政的國會及政黨提出倒閣不信任，將是其畢生的民主勳章，他願意成為護憲鬥士。
對於卓榮泰的批評，韓國瑜暫無回應。根據《中國時報》報導，有親韓人士表示，中央與在野黨團的溝通工作是行政院的職責，韓國瑜認為行政院若要說服黨團，須提出爭取專業立委認同的具體內容，於是他釋出善意居中協調，但卓榮泰仍無法取得國民黨立委支持。親韓人士進一步說明，韓國瑜身為立法院長已盡其所能協同，卓榮泰無法說服在野黨，事後也未持續溝通，卻將矛頭轉向韓國瑜，根本是亂槍打鳥。
親韓人士指出，過去歷任行政院長也不會每次都出席國政會談或類似會議，卓榮泰的發言根本是刻意找架吵。
