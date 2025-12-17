卓榮泰不副署財劃法嗆可倒閣 郭正亮大膽預言結局

立法院日前通過《財劃法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰宣布不副署，並表示若立法院對此決定有意見，可依照憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮認為， 最後一定是不倒閣、不配合，看誰笑到最後。

針對卓榮泰嗆「可倒閣」 ， 郭正亮今(17日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，所有國民黨、民眾黨的人都得到一樣的結論，還有資深媒體人還跳出來說，就是千萬不要倒閣。你倒閣，立法委員改選，視同新的一屆，在一年之後，再搞大罷免，就沒完沒了。

廣告 廣告

郭正亮接著表示，你現在是多數，倒閣之候再選，了不起也是多數，難道你能選到四分之三嗎？除非你能選到四分之三。所以最後一定是，不倒閣、不配合，看誰笑到最後。

郭正亮認為，到時行政院長卓榮泰他們的下台階，可能就是把那個藍營要的《財劃法》跟軍警加薪放進去總預算。預算被退回，本來就要重送，重送本來就要加進去，可是就要做很大的調整，因為他本來以為5000億在他手裡，因此是按照5000億在他手裡的情況下，要怎麼花？ 所以卓榮泰為什麼講那一句話，說按照新的《財劃法》會嚴格影響到中央政府的運作，這是實話；可是《財劃法》本來就是立法院為主的，而且行政院沒有提出版本，可說是死在這裡，所以現在不能夠怪藍白這個版本。

【看原文連結】