卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」

行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾黨立委合作通過的新修正法律，將朝野衝突上升到新高點。前國民黨立委蔡正元表示，在野黨應在立法院對賴清德提出彈劾案。

蔡正元說，民主政治的兩條鐵律是「民選合議制國會才能代表人民制定法律、決定預算」、「不論是國王、總統、總理都無權廢除、修改或無視民選合議制國會通過的法律及預算」，不遵守這兩條憲法鐵律，就不是民主政治。

蔡正元說，賴清德和卓榮泰已經違反這兩條民主政治的鐵律，在任何民主國家都是極其嚴重的憲政風暴，在野黨應該立刻站起來對賴清德提出彈劾案，並以彈劾案為基礎，對賴清德展開輿論鬥爭，彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審，賴清德不來就發動缺席審判，缺席審判後交付表決，三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案。

他表示，彈劾案不受次數限制，用來做爲焦點槓桿發動輿論對抗賴清德，捍衛台灣民主體制。

依現行《中華民國憲法增修條文》第四條規定，立法院可對總統發起彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上提議，三分之二以上決議，才可通過，再聲請司法院大法官（憲法法庭）審理，若作成「彈劾成立」判決，總統即「當然解職」。

