卓榮泰不副署財劃法藍白提彈劾 王鴻薇：自以為兒皇帝？
行政院長卓榮泰開創憲政首例，不副署再修版財劃法，讓在野黨立委不滿怒轟「毀憲亂政」，更聯手提案彈劾賴總統，也到監察院正式提出彈劾卓榮泰。對此，卓榮泰出席活動表示，經發會召開第2次顧問會議，這才是對國家最有幫助的事。
立委（國）王鴻薇：「卓榮泰他坐在行政院裡面，他以為賴清德是大皇帝，他自己是兒皇帝嗎。」，在野立委集結監察院，砲轟行政院長卓榮泰違法濫權。
立委（國）王鴻薇：「卓榮泰有所謂的三不的毀憲亂政，不副署不執行，以及不守法。」
立委（國）徐巧芯：「這三讀通過的法律，都是完全合法的法律，行政院就應該要依法編列相關的預算，以依法行政。」
藍白立委遞陳情書向監察院提出彈劾案，全因卓榮泰不副署，再修版財劃法，遭在野怒轟涉及違法。
立委（國）王鴻薇：「我們是法治的國家，我們不是人治的國家，我們不是「卓」治的國家，卓榮泰還好意思說，他是憲法的守門人。」
不只針對卓榮泰而來藍白也宣布要彈劾總統賴清德，預計26號院會提出草案，民眾黨主席黃國昌更透露，將邀被彈劾人到立院詢答，再辦全台巡迴說明會，預計明年5月20號進行投票。
立委（民）鍾佳濱：「那我們就等著看在程序委員會他們如何說明，他們根據哪一條法，賴總統犯了哪一個罪，以致於他們要來提出彈劾。」
綠委狂酸藍白藉彈劾之名行問答之實，而行政院長卓榮泰，似乎也不甩藍白立案。
行政院長卓榮泰：「經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平臺，這件事情才是對國家最有幫助，真正該辦的事情。」
不副署引起的憲政大戰，藍白出招彈劾賴卓，朝野之間已沒有任何談和空間。
