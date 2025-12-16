卓榮泰不副署財劃法賴清德支持 管中閔諷：一覺醒來回到北洋時代

行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布，不副署《財劃法》修正案，總統賴清德同日表態支持，引發各界關注。對此，前台大校長管中閔在臉書發文14字表達看法。

前台大校長管中閔。（資料照／中天新聞）

賴清德15日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，晚間發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政風險，指出立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

廣告 廣告

賴清德表示，支持今天行政院卓榮泰院長依據憲法第37條所賦予的權力，決定不予副署《財政收支劃分法》，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠、維護國家及全民福祉的決心。並籲請立法院即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。

總統賴清德在國政茶敘後發表錄影談話。（圖／總統府提供）

面對此一新的憲政情勢，賴清德重申願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。捍衛憲政秩序，就是捍衛民主台灣；守住財政紀律，就是守住國家的命脈。希望所有國人一起堅守這條防線，共同為國家的發展努力，讓台灣繼續在世界舞台上昂首前進。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

對於賴清德的說法，管中閔今（16）日在臉書發文寫下，「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」。該篇14字的發文一出，網友們紛紛在底下留言回應。

網友們直呼，「管爺已經經歷過一次，不是選上就可以就任哦，不是這樣子的」、「民主進步40年，一朝回到解嚴前」、「又有人搞復辟」、「管爺實在太幽默了」、「不副署、不執行，就是獨裁，就是鴨霸，老子說了算」、「看來只好明年讓賴清德和民進黨再輸一次了」。

延伸閱讀

停砍年金政府要撥補6970億？翁曉玲轟造謠：僅需3600億

賴清德拆解憲政秩序！鄭麗文舉他5毀憲亂政事蹟：將民主帶向獨裁

翁曉玲喊砍賴清德、卓榮泰薪水 總統府：真正尸位素餐的是立委