卓榮泰不副署財劃法陷僵局 陳其邁喊話讓憲法法庭順利運作

行政院長卓榮泰15日宣佈不副署藍白版的財劃法，高雄市長陳其邁16日受訪時呼籲儘速讓憲法法庭運作，化解朝野爭議。（圖：溫蘭魁攝）

行政院長卓榮泰不副署財劃法修法；高雄市長陳其邁今天（16日）受訪時表示，現在最大的問題就是憲法法庭被實質凍結，呼籲在野黨或立法院儘速讓憲法法庭順利運作，化解朝野爭議。（溫蘭魁報導）

對於這次立法院三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰宣佈「不副署」，高雄市長陳其邁16日接受媒體聯訪表示，朝野對於不同的政策，有時候當然意見會不一樣，但是都必須在憲政的框架下進行協商或討論，甚至進行這些紛爭的解決。

陳其邁說，現在最大的問題就是憲法法庭被實質凍結：「那現在最大的問題就是在憲法法庭被實質的凍結，也造成說一些朝野的爭議沒有辦法透過憲法法庭來調節紛爭，或者是解決爭議，而造成今天憲政的一個僵局。」

陳其邁並且提出建議：「所以也建議說在立法院就有關憲訴法，或者是整個憲法法庭的運作，可以儘速的來恢復，以期來化解相關的一個爭議，否則現在也面臨到說行政院不副署，那在野黨又不推動倒閣，這個會形成憲政的僵局。」

陳其邁呼籲在野黨或是立法院，能夠儘速讓憲法法庭順利運作，化解朝野的爭議。