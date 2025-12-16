卓榮泰不副署財劃法 侯友宜：政治紛爭多溝通

（中央社記者王鴻國新北16日電）行政院長卓榮泰昨天宣布不副署財政收支劃分法，新北市長侯友宜今天表示，國家只有一個，希望大家面對財劃法以及所有相關的政治紛爭，多多溝通。

卓榮泰昨天舉行記者會表示，新版財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明與實質討論的民主原則，施行後將造成國家發展無法回復的重大危害，因此將依憲法不予副署。

新北市府對此議題昨天透過訊息告訴媒體，侯友宜表示，市府立場很清楚，就是確保市民最需要的福利與建設能持續推動。

侯友宜今天上午出席4家非營利幼兒園聯合開幕活動時，接受媒體聯訪，針對卓榮泰不副署財劃法的問題表示，國家只有一個，希望大家面對財劃法及所有相關的政治紛爭，多多溝通、繼續努力，希望能夠解決所有問題，不然受苦的還是人民，大家一起加油。

他也針對新北市推動公共化幼兒園、準公共幼兒園的政策表示，目前已經推動到第7年275班，未來一定會完成8年300班的目標，希望鼓勵年輕朋友們能夠多生，也能夠好好養育下一代。（編輯：謝雅竹）1141216