卓榮泰不副署財劃法「創憲政首例」！轟韓國瑜無視憲法拒總統邀請：立院有意見可提「倒閣」
藍白主導立法院三修「財劃法」、8次否決覆議、三讀「停砍公教年金」等法案，引發憲政爭議。此外，立法院長韓國瑜周一（12/15）也婉拒出席其先前提議、由總統賴清德邀集的院際國政茶敘。 對於藍白在立法院三讀的「財劃法」，卓揆在行政院周一召開的記者會上宣布，他身為行政院長，將依「憲法」第37條決定「不予副署」此次修法，以示對憲法的忠誠。 卓揆列舉三大理由，第一為此修法違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權；第二，修法過程違反公開透明與實質討論原則，破壞民主程序；第三，一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害。 卓揆也向藍白喊話指出，若立法院對行政院此決定有意見，可依「憲法」增修條文賦予立法院的權力，對行政院長提出不信任投票（倒閣）制衡。
藍白聯手屢修財劃法等爭議法案，卓榮泰：依憲法不予副署
中國國民黨、台灣民眾黨自2024年520以來，聯手在國會屢次通過諸多重大爭議法案，包括實質癱瘓憲法法庭、三修《財政收支劃分法》、通過反年改「公教停砍年金」等案，對行政院八提覆議更是一律否決。
面對藍白三修「財劃法」，卓揆周一協同行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、財政部長莊翠雲、行政院發言人李慧芝，在行政院召開「捍衛憲政秩序」記者會。
卓揆於開場致詞時引用去年520的宣誓誓詞後，強調從是日起該誓詞將跟著他一輩子，他也將謹守該誓言，忠誠地履行行政院長職務與責任。
因此，卓揆宣布針對立法院在114年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法案，他身為行政院院長，將依照《中華民國憲法》第37條，決定「不予副署」這次修法。
「財劃法」修法三大違憲 卓榮泰：藍白癱瘓憲法法庭致無法弭平憲政爭議
卓揆解釋，此次「財劃法」修法有三大明顯違憲之處。第一，違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權；第二，修法過程違反公開透明與討論原則，破壞民主程序；第三，一旦施行後，將對國家發展造成無可回復的重大危害。
卓揆強調，依憲政體制，行政、立法兩院憲政爭議，理應由憲法法庭做最終判決。他接著說，但因立法院修訂「憲法訴訟法」，不合理地拉高憲法法庭議決門檻，更多次杯葛賴總統所提大法官人選，致憲法法庭無法運作，失去弭平憲政爭議的能力。
卓揆重申，周一（12/15）是賴總統依法公布「財劃法」修正案最後期限，身為行政院院長，必須以「不副署」方式，捍衛民主憲政及國家發展。
行政院長卓榮泰「不副署」加註違憲說明全文：
依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預 算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。
惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主 原則與權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。
是本人為維護憲法賦予本院之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠。
卓：堅守三大民主憲政責任 立院不能同時可制定、議決預算
卓揆闡述，他不副署此次「財劃法」修法，是為堅守三大民主憲政責任。第一，行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」；第二，行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」；第三，行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」。
卓揆直言，這屆立法院在野黨團，近一年半以來不斷意圖擴張權力。他舉例，包括「立法院職權行使法」修法遭憲法法庭宣告違憲，還有「禁伐補償條例」、「憲訴法」、「114年度總預算案」、「警察人員條例」、「軍人待遇條例」及「財劃法」，每一項都一再涉及違憲疑慮。
卓揆認為，這已經等同於立法院既能制定預算又能議決預算，失去民主制衡，若行政院沒有堅定捍衛行政權，「立法院等同是球員兼裁判」。因此他強調行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」，不能接受立法院隨意擴張權力。
轟韓國瑜拒絕總統會商邀請 卓榮泰：立法院有意見可倒閣
卓揆表示，他多次拜立法院長韓國瑜、各黨團，賴總統也兩次邀集國政會商，盼促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道，但「遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天拒絕總統的邀請，再一次關閉討論的大門，關閉了合作往前走的道路」。
卓揆表示，令人遺憾也痛心的是，立法院不安排「財劃法」覆議案讓行政院說明，拒絕溝通，直接否決再次討論機會，行政院版「財劃法」也完全無法排審。他直言，自此「行政院已經窮盡憲政救濟的各項可能，只剩下不副署這一條路」。
卓揆更向立法院喊話，基於憲法權力制衡設計，若立法院對行政院「不副署」決定有意見，可依「憲法增修條文」第三條第二項第三款，賦予立法院權利的規定，可以對行政院長提出不信任投票（亦即所謂的倒閣）制衡。
卓揆強調，中華民國憲法既然賦予行政院長「副署權」與責任，面對違憲、違法的法律，以「不副署」來停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，他也秉持「忠於國家，忠於憲法」至高信念與絕對忠誠，他稍早已在總統令稿上加註意見，「不予副署」「財劃法」修正案。
卓榮泰轟立法院才是獨裁、獨大 若被毀憲亂政國會倒閣將是「民主勳章」
卓揆回答提問時表示，過去一年多期間，於立法院總質詢時，他僅在面對大聲質詢會比較「用力回覆」外，很少主動、公開地和立法院有任何不必要對立。此外，他表示行政院已多次公開、私下拜會立法院長與各黨團，提各種解決之道，但迄今「所有努力都沒有一件達成」。
卓揆擔憂，立法院此次修「財劃法」，若持續下去，將讓行政權「一而再、再而三地被削弱」，國家的憲政體制將體無完膚，五院體制形同虛設，他炮轟「立法院就是一院獨大、一院獨裁」。
卓揆強調，立法院一旦通過決議、法案，行政院認為違憲，但已無憲法法庭途徑可救濟，且立院不讓他為覆議案前往報告，無需說明、討論就逕付表決。他炮轟「這才叫獨裁，就是立法的獨裁，無人可控制、無人可管、一院獨大，從擴權到搶錢，到今天破壞憲政體制」。
卓揆坦言，身為行政院長，若他被毀憲亂政的國會、政黨提出倒閣，那將會是他畢生的「民主勳章」。他強調「我願意成為護憲的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這一條護憲護國的道路。」
根據我國憲政紀錄，行政院前院長郝柏村曾於1991年「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓為「一級上將」人事令，為閣揆行使「不副署」權憲政首例，此次卓揆不副署「財劃法」修正案，則創下閣揆對法案行使「不副署」之首例。
賴清德公布財劃法 批示該修法「破壞財政永續」
總統府發言人郭雅慧週一晚間表示，賴總統周一在公布「財劃法」修正條文令文案做出以下批示，卓揆也加註不予副署之意見，同時賴總統並箋函五院院長。
郭雅慧說明，總統批示內容為「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已聲請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度。」
