卓榮泰不副署財劃法 北市議員揭明年恐少197億

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

行政院長卓榮泰昨（15）日表態不副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，後續效應逐漸浮現。台北市議員曾獻瑩指出，中央此舉恐直接衝擊台北財政，北市在115年度的一般性與計畫型補助款，合計可能短少高達197億元。他直言，不副署不只是憲政爭議，更是實質「不給錢」，將對地方施政與建設推動造成重大影響。

（圖／曾獻瑩辦公室提供）

針對財劃法修正案未獲副署所帶來的影響，曾獻瑩說明，財劃法於今年3月21日完成修正通過後，地方原本可望因統籌分配稅款制度調整，獲得較為穩定且充裕的財源。然而，行政院主計總處卻在8月中下旬發函通知台北市政府，115年度一般性補助款將減少約100億元。不僅如此，自9月起，北市府各局處也陸續接獲中央各部會通知，原已核定、分年執行的計畫型補助款將被下修，累計減幅約97億元。兩項補助合計，兩者合計高達197億元。

曾獻瑩指出，一般性補助款屬於中央依《財政收支劃分法》對地方的制度性承諾，主要用於教育、社會福利、基礎建設與人事支出，也包括承擔中央政策地方負擔，例如校園冷氣電費等。至於計畫型補助款，則多為已核定的重要建設經費，臨時下修，對地方預算編列與政施政衝擊極大。

因此，立法院才於11月14日再度修正財劃法，進一步強化對地方一般性與計畫型補助款的制度保障，避免中央在新制尚未上路前，先行大幅刪減地方補助。曾獻瑩強調，這個版本，正是卓榮泰選擇不副署的修正案版本。

曾獻瑩表示，卓榮泰不副署財劃法修正案，不僅涉及高度憲政爭議，也迫使北市在115年度承擔高達197億元的財政缺口。他質疑，中央將「錢」與「權」緊握在手中，面對多數由藍營執政的縣市，加上地方選舉在即，「不願意分錢給地方」，恐怕正是這次選擇不副署的重要原因之一。

