卓榮泰不副署財劃法 引燃倒閣風雲 他分析：不一定倒閣、但一定下台

卓榮泰昨日（15）召開「捍衛憲政秩序」行政院記者會 圖：翻攝自行政院

[Newtalk新聞] 在立法院通過極具爭議的《財政收支劃分法》修正案後，行政院長卓榮泰於昨日（15）召開記者會，宣布由於此案「違反憲法權力分立原則」，將行使不副署權，意即由於各種疑慮不履行該法案。國會多數派批評此為行政獨裁，雖然阻止法案推行，但亦將使行政院面臨倒閣危機。

卓榮泰（中）不副署財劃法，並加註意見。 圖：翻攝自卓榮泰臉書

依據《憲法增修條文》，針對行政院長的不信任案須經立法院過半同意，從國民黨與民眾黨各自獲得的席次來看，徹底合作確有機會成功推行，但基於權力制衡原則，行政院長下台後也有權請求總統解散國會，重新選舉。

前民進黨籍立委郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中表示，「藍白」國會多數派仍可以透過重啟憲法法庭、協商等方式進行斡旋，尤其是擁有國會多數的情況下，使用倒閣這種激烈手段的可能性並不大。有鑑於倒閣案在中華民國從未成功通過，國會勢必要對動用此手段抱有更大的疑慮。

民進黨團幹事長鍾佳濱今日向藍白放話，若對閣揆不滿可以提出倒閣不信任投票。 圖：金大鈞/攝

國民黨籍立委賴士葆則表示擔憂，即便倒閣成功，總統仍可能持續任命卓榮泰，但人民就必須在立院選舉、大罷免後再次投票，認為「老百姓一定覺得 Give me a break，讓我休息一下好不好？」。

