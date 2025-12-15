卓榮泰不副署財劃法 張善政：希望尊重民意

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）行政院長卓榮泰今天宣布不副署財政收支劃分法，桃園市長張善政說，希望行政院還是能尊重民意，順利執行新版財劃法，這對所有地方政府都是好事。

卓榮泰稍早舉行記者會表示，新版財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依憲法不予副署。

張善政下午出席桃園商業輔導轉型服務中心成果發表會，接受媒體聯訪表示，財劃法對地方財政非常重要，先前立法院版本「把餅做大」，行政院後續又透過一些補助調整，實質降低原本增加的金額。以桃園為例，原本新台幣290幾億元，現在不到140億元，這對桃園財政當然有很大影響。

他說，行政院應體諒、體會立法院新版本，其實是有調整匡正目前的行政院措施。（編輯：李明宗）1141215