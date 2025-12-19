卓榮泰不副署財劃法！ 律師分析可能發展：成三腳督大死局

總統賴清德。（圖／侯世駿攝）

行政院長卓榮泰15日宣布，依《憲法》決定不副署再修版《財劃法》，立法院司法及法制委員會昨（18）日移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨更預告今（19）日將提案彈劾總統賴清德。對此，律師王至德直言，現在是行政、立法、司法「三腳督」的憲政死局。

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文表示，這幾天政壇最熱鬧的，就是立法院通過了《財政收支劃分法》修正案，「簡單說就是把中央口袋裡的錢，大量撥給地方政府。」

王至德指出，行政院覺得這法案窒礙難行，但因為藍白聯手在國會有多數優勢，覆議可能也沒用，「於是，行政院長卓榮泰疑似祭出了一個傳說中的大招：『不予副署』。」

關於什麼是「副署」？王至德舉例，這有點像是到餐廳刷信用卡，店家把刷卡單（法案）拿給你，要你簽名（副署），你簽名過後銀行才會撥款，而總統公佈法律，也需要行政院長簽名（副署）才生效。

王至德說，過去的劇本是「立法院通過法案→行政院不爽提『覆議』→立法院維持原決議→行政院長只能『接受』或『辭職』」，但這次行政院似乎打算改以「我不覆議，但我也不簽名」的作法，就像老闆逼你蓋章同意一份你不認同的文件，你覺得蓋了會出事，所以乾脆把印章鎖進保險箱，人躲進廁所不出來， 結果就是「院長沒簽名→總統沒辦法公布法律→法案卡在半空中，無法生效」。

至於這招是否違憲？王至德說明，這樣的行為在中華民國行憲以來極其罕見，有人說是「實質否決權」，也有人說是「破壞憲政」；從立法權來看：執政黨用「不簽名」來技術性封殺國會通過的法律，這不是行政權凌駕立法權嗎？而從行政權看：依據憲法第70條及釋字391號的精神，立法委員不能實質增加行政院的預算支出；《財劃法》直接把中央的錢挖走，不就等於架空了行政院對國家財政的規劃權？

王至德直言，通常行政權跟立法權打架，會找大法官當「裁判」來解釋誰對誰錯，但因為之前的修法爭議加上人事卡關，現在大法官人數只剩8人，而剛通過的《憲法訴訟法》規定大法官開會門檻需要10人，也就形成了「完美憲政死結」的局面，「這就像兩隊球員在場上互毆，轉頭一看，裁判席空蕩蕩，沒有符合資格的裁判可以吹哨子！」

王至德認為，現在就是一個「三卡督」（三腳督，意指三方勢力相互對抗）的死局。行政院卡立法院，用「不副署」讓法案無效；立法院卡行政院，可以提「不信任案」倒閣，但怕總統解散國會大家要重選（有落選風險），所以很可能不敢提不信任案；司法權卡自己，因大法官人數不足，想解釋憲法也開不了庭。

王至德猜測，立法院應該不會提「不信任案」，比較可能的方式是想辦法讓大法官復活來宣告行政院長不副署屬於破壞三權分立的憲法精神，而這應該也是最保險的方法，「不過要怎麼解開大法官人數不足的僵局，那就有趣了，因為提出大法官人員是總統的權力，賴清德會配合立法院在這個時候提出人選嗎？讓我們繼續看下去。」

