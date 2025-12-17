卓榮泰不副署財劃法 李來希揭背後目的：執行者的政治意圖

行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》，創憲政首例。（資料照／姚志平攝）

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財政收支劃分法》，創憲政首例，導致立法院三讀通過的法律暫時無法施行。總統賴清德也發布錄影談話，痛批國會正濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日在臉書發文，開嗆將為了權益奮戰到底。

李來希在臉書提到，公教退撫停止逐年遞減修正案事，涉上百萬退休與在職公教人員切身權利關係，法案一旦通過利害關係人就已取得法定權利，不得任意減損，除非提出覆議讓立法機關重新議決，否則總統沒有不公布施行的空間。

廣告 廣告

李來希指出，行政院院長副署與否不影響人民的法定權益，行政部門拒不執行法律是執法的怠惰，與不法直接侵害人民權益的議題，人民當然可以就法定權利進行爭議行為，立法與監察機關也應及時究責，不容置疑，這和行政院長拒不副署「財劃法」所侵害的法益明顯不同，其理至明。

李來希表示，公教退撫停止遞減修正案，總統要不要公布事涉總統對法案「口袋否決權」問題，並舉美國Pocket Veto法制為例，美國總統可以透過沒收法案的程序讓國會立法生效，但仍有救濟機制，國會還是可以翻盤，可台灣完全沒有這樣的法治基礎，更沒有先例，他認為行政院長拒絕副署，只是執行者的政治意圖和表態而已。

李來希坦言，對於這樣一個無法無天的執政黨，除了無奈與嘆息之外，也只能奮戰到底，「不信公理喚不回！」他更點名有深綠學者提出警訊，是憲政體制重大危機，民進黨前閣員陳英鈴針對年金議題說了實話：「你可以說砍年金合憲，但不能說停砍年金就是違憲」，雖然這番話算是婉轉，不過已經點到核心價值了。

李來希更痛批，行政部門主管一而再再而三的假造數據、移花接木，刻意誇大退撫停砍的財務負擔，硬是把前年推動個人帳戶儲金制所導致的3370億缺口，全數算在這次停止遞減的修法上，任意加減誤導社會視聽，「把未來50年的負擔說成10年或20年，數據一變再變，請問我們該相信誰？」毫無誠信的政權，蛇鼠一窩，讓人齒冷，「作為民主社會的主人，我們能容忍應該容忍嗎？」並喊話等時機成熟，將東山再起。

【看原文連結】