卓榮泰不副署財劃法 民眾黨痛評「帝制再現」 邁上獨裁者之路

行政院長卓榮泰今（15）日召開記者會宣佈，將不會副署《財政收支劃分法》，民眾黨強調，嚴正要求總統賴清德立刻懸崖勒馬，不可為一己一黨之利益，摧毀權力分立制度，讓憲法變成廢紙一張。

卓榮泰昨天在臉書宣稱，他將「拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步」，今日並進一步以違憲為由強調，行政院將不會副署《財政收支劃分法》。

民眾黨指出，賴清德所領導的行政權，將架空立法權、僭越司法權，將所有權力集中於一人一身。為了與國會多數黨對抗，不惜在中華民國憲政史上首創惡例，將台灣未來的民主憲政推向懸崖。

民眾黨並表示，一旦行政院院長不副署立法院三讀通過的法律，總統自然就不會公布立法院三讀通過的法律。行政院院長和總統聯手以「不副署」、「不公布」的方式，推翻國會依法三讀通過的法律！這是對民主制度最嚴重的踐踏。

蔣中正也不敢沒收三讀通過法律，行政院還需要對立法院負責嗎？

「即便是蔣中正擔任總統時，對立法院有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收立法院通過的法律。」民眾黨稱，然而這卻發生在代表民主進步黨的少數總統身上，不僅是對國會權力最蠻橫的踐踏，更是對人民意志最赤裸裸的蔑視。

民眾黨並舉憲法第37條規定，以及大法官第419號、第627號解釋為例，都認為行政院院長的副署，是針對總統的權力制衡。

黃茂榮大法官在釋字第735號解釋的協同意見書更直陳：「總統之職權依上開規定，受到應有行政院院長之副署的制約，且行政院應對立法院負責。」

民眾黨以此強調，副署制度絕不能作為行政院否決立法院三讀通過法律的權力依據，這是扭曲憲法規範的權力濫用。同時覆議失敗，「行政院院長應即接受該決議。」為什麼會變成行政院院長可以透過「不副署」來翻盤、不認帳？

民眾黨批評，政院院長乾脆以後都不用覆議，直接透過不副署的方式來讓國會三讀通過的法律消失，「行政院還需要對立法院負責嗎？行政院院長要不要乾脆自己當立法者算了？」、「不論是行政權或立法權，都不可以蔑視民意，否則就是帝制再現。」

民進黨政府台灣人民當塑膠，形同放火燒了國會

「如果可以直接用不副署取消國會三讀通過的法律，何必提起大罷免？」民眾黨稱，可見這是民進黨政府一再失敗後，不認輸的大翻盤，把台灣人民當塑膠，「法律有沒有違憲，是行政院可以單獨認定的嗎？」、「如果行政院可以自己判斷國會通過的法律是否違憲，去年為何還要聲請憲法法庭審理立法院職權行使法？」

民眾黨並指出，現在賴清德政府決定不副署、不公布法律，將立法、執行和裁決的權力同時集中在一人一黨身上，已經徹底背棄了憲政主義，毫不猶豫地邁上獨裁者之路。

「如果行政院院長可以濫用副署制度，形同放火燒了國會。」民眾黨指出，連獨裁者都不敢動用的權力，這不僅是民主化以來未曾發生，即便威權時期也沒看過，「這是台灣民主歷史無法忽視的危機，全國人民請一起抵抗民主進步黨的毀憲行為。」

