卓榮泰不副署財劃法 民調：反對多於支持

台灣民意基金會民調，卓榮泰「不副署」正反意見分歧。（圖：翻攝行政院直播記者會）

行政院長卓榮泰不副署立院已三讀通過的《財劃法》修正案，創下憲政史上首例。台灣民意基金會今（19日）公布最新民調顯示，39.2%民眾支持卓榮泰不副署、42.8%反對，不支持者比支持者多3.6個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這傳達一個重要訊息，那就是，國人對卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，意見嚴重分歧，毫無共識可言，但不支持者居多數。

細看民調，25.5%非常支持「不副署」，13.7%還算支持，18%不太支持，24.8%一點也不支持，9.1%沒意見，8.9%不知道、拒答。從年齡層看，65歲及以上，明顯多數支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院財劃法修正案，55歲以下則是多數不支持。

從政黨傾向看，民進黨支持者，八成支持，只有7.8%不支持；國民黨支持者，4.6%支持，八成不支持；民眾黨支持者，一成九支持，七成五不支持。沒有政黨傾向的中性選民，一成七支持，四成六不支持，三成七沒意見、不知道。

至於是否支持停砍公教年金?民調顯示，13.5%非常贊成，22%還算贊成，19.7%不太贊成，27.9%一點也不贊成，10%沒意見，6.8%不知道。從年齡來看，20歲以上台灣人，三成六贊成立法院修法停砍公教年金，四成八不贊成。不贊成者比贊成者多12.2%。值得注意的是，強烈反對者多達二成八。

這項民調訪問期間15-17日共三天進行。抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話占70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99%。