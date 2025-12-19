卓榮泰不副署財劃法 民調：3成9支持、4成3不支持

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等人的陪同下舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布對立法院通過的財劃法修正案將不予副署。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰決定不副署立法院三讀通過的財劃法，台灣民意基金會今(19)日公布最新民意，3成9支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院財劃法修正案，4成3不支持。不支持者比支持者多 3.6 個百分點。

台灣民意基金會今日公布「行政院長拒絕副署立法院財劃法修正案的民意反應」。這是本會 2025 年 12 月全國性民調的一部份。

民調詢問，「立法院最近（ 12/5）否決行政院所提「（在野黨版本）財政收支劃分法」覆議案。對此，行政院長卓榮泰表示：「對於（立法院）不經正常議事程序的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」 也就是說，他將不副署、不執行這項立法院通過的法案。請問您支不支持他這項作法？ 」

結果發現：25.5%非常支持，13.7%還算支持，18%不太支持，24.8%一點也不支持，9.1%沒意見，8.9%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成九支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院財劃法修正案，四成三不支持。不支持者比支持者多 3.6 個百分點。

這項發現傳達一個重要訊息，那就是，國人對卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，意見嚴重分歧，毫無共識可言，但不支持者居多數。

進一步分析，有以下幾點值得注意：

首先，從年齡層看，65 歲及以上，明顯多數支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院財劃法修正案，而 55 歲以下則是多數不支持。更具體地講，20-24 歲，三成三支持，四成六不支持；25-34 歲，三成五支持，四成五不支持；35-44 歲，三成五支持，四成八不支持；45-54 歲，三成八支持，四成六不支持；55-64 歲，四成五支持，四成四不支持；65 歲及以上，四成三支持，三成四不支持。

第二，從教育背景看，專科以上高教育程度者，明顯多數不支持卓院長不副署、不執行立法院財劃法修正案，而初中/國中及以下教育程度者，明顯多數支持。更具體地講，大學及以上教育程度者，三成六支持，四成九不支持；專科教育程度者，三成八支持，五成一不支持；高中/高職教育程度者，四成一支持，四成二不支持；初中/國中教育程度者，四成九支持，三成三不支持；小學及以下教育程度者，三成九支持，二成三不支持。

第三，從職業背景看，有一條清楚的社會分歧線橫切過士農工商各界。具體地講，自營商/企業主，四成四支持卓院長不副署、不執行立法院財劃法修正案，四成四不支持；高階白領人員，三成二支持，五成九不支持；基層白領人員，四成支持，四成一不支持；軍公教人員，三成六支持，四成二不支持；勞工，四成支持，三成八不支持；農民，四成七支持，四成一不支持；學生，四成三支持，四成七不支持；家庭主婦，三成八支持，三成八不支持；退休人

員，四成三支持，三成七不支持。

第四，從政黨支持傾向看，朝野政黨支持者有非常明確的不同態度，而中性選民絕大多數和在野黨站同一邊。具體地講，民進黨支持者，八成支持卓院長不副署、不執行立法院財劃法修正案，只有 7.8%不支持；國民黨支持者，4.6%支持，八成不支持；民眾黨支持者，一成九支持，七成五不支持；中性選民，一成七支持，四成六不支持，三成七沒意見、不知道。

總的來說，對於卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，社會各界態度嚴重分歧，明顯循著綠藍白政黨支持傾向展開。這也顯示大罷免政治風暴平息四個月之後，風雲再起，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現，再度引爆。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是

財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

