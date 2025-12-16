卓榮泰不副署財劃法 游錫堃：台灣民主路 大家要一起走

行政院長不副署 游錫堃：台灣民主路 大家要一起走。(曾薏蘋攝)

行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例，前立法院長游錫堃今舉辦新書發表會，被問到有關立法院長韓國瑜婉拒出席賴清德總統邀約的國政茶敘、行政院不副署立法院通過的議案，如果今天外面自己還是立法院長，沒有辦法接受？游錫堃皆以「台灣民主路，大家要一起走」回應。

游錫堃今舉辦新書發表會，多位前後任行政院長及現任都出席，《臺灣民主路－書法集》新書發表會前受訪，被問到會不會覺得韓院長身為院長可以扮演朝野溝通的角色，會以過來人給予的建議？

他說，他今天來的目的就是為了一本新書發表，是ㄧ個書法集，這一本新書是以台灣、台灣歷史的架構自由民主的血肉，把從武裝抗日到現在，分成10個階段，每ㄧ個階段選擇6首詩完成這一本書法集，所以這一本書法集可以看到先前的血淚，為了爭自由爭民主，為了反殖民付出非常大的代價，所以台灣的民主是非常珍貴，值得大家共同珍惜。

他說，至於剛才問的問題，他只有用一句話就是，臺灣民主路大家要一起走。

媒體追問，會覺得接下來可能院際協商還是希望韓院長願意來，就是朝野之間坐下來談？

他說，自己還是一句話，「台灣民主路大家一起走，而且台灣民主自由非常珍貴」，他也很期待，因為人飢己飢、人溺己溺華人文化圈、漢字文化圈十多億人口，只有台灣是民主國家，既然人飢己飢，如果是漢字文化圈其他的其他的地方的人民，沒有辦法享受自由民主的生活，全球的人類都有責任來幫助他們。

他認為，台灣是漢字唯一民國民主國家更走無旁貸，所以用書法、藝術用文化，在這方面把自由民主發揚光大，希望因為這樣將台灣的經驗跟成就，催化它們，也能夠開始爭自由、民主，然後享受自由民主、法治人權的生活，自己是覺得，書法、藝術很重要，就是這個道理，希望大家共同努力。

媒體再追問，因為現在行政院不部署立法院通過的議案，那如果今天換作自己還是立法院長的話，沒有辦法接受？他說，「我還是一句話，台灣民主路大家一起走」。

